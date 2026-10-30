Siete mexicanos resultan lesionados en choque de trenes en España; uno permanece desaparecido

Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, de los cuales siete resultaron con lesiones leves y fueron dados de alta, mientras que una persona originaria de Aguascalientes permanece reportada como desaparecida.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria fue cuestionada sobre la situación de los connacionales afectados por el choque y las acciones que realiza el Gobierno mexicano para conocer su estado de salud.

Se dio a conocer que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados en el accidente. De ellos, siete sufrieron lesiones leves, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y posteriormente dados de alta. Sin embargo, una persona originaria de Aguascalientes continúa reportada como desaparecida, por lo que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus familiares para dar seguimiento a su localización.

De acuerdo con la información presentada durante la conferencia, la Embajada de México en España interpuso una denuncia por desaparición y mantiene comunicación permanente con la familia de la persona cuyo paradero todavía no ha sido confirmado.

El reporte compartido por la mandataria también señaló que, hasta ese momento, el accidente había dejado 68 víctimas mortales y 180 personas heridas, de las cuales 21 se encontraban en estado grave. La situación de los mexicanos afectados generó atención de las autoridades diplomáticas, que mantienen el seguimiento del caso y buscan obtener información sobre la persona desaparecida.

Sheinbaum reiteró sus condolencias por los acontecimientos registrados en Toledo y señaló que el secretario de Relaciones Exteriores se encontraba pendiente de la situación. El Gobierno de México mantiene así el acompañamiento a los connacionales y a sus familiares, mientras continúan las gestiones para conocer el paradero de la persona originaria de Aguascalientes.