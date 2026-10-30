Sheinbaum destaca labor humanista de las Fuerzas Armadas en el 60 aniversario del Plan DN-III-E

Sheinbaum destaca labor humanista de las Fuerzas Armadas durante 60 aniversario del Plan DN-III-E

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la labor humanista de las Fuerzas Armadas durante la conmemoración del 60 aniversario del Plan DN-III-E, donde destacó que sus integrantes han demostrado solidaridad y compromiso con la población durante las emergencias y desastres naturales, desde que se aplicó por primera vez en 1966, y que hasta ahora suma más de 87 mil emergencias atendidas en el país.

Durante la ceremonia realizada este viernes 30 de octubre en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, Estado de México, la mandataria agradeció a los elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina por las jornadas de trabajo que realizan para auxiliar a las familias mexicanas.

Sheinbaum señaló que el Plan DN-III-E representa una de las expresiones más importantes de solidaridad de las instituciones militares, debido a que sus actividades no se limitan a las tareas de seguridad, sino que también incluyen rescatar personas, entregar alimentos, retirar escombros y abrir caminos en comunidades afectadas “Eso es lo que distingue al Plan DN-III-E. Es la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas puestas al servicio de la vida. Es la disciplina convertida en fraternidad y la fortaleza convertida en protección para nuestro pueblo”, expresó.

Como ejemplo del trabajo realizado por los militares, recordó las lluvias que hace un año afectaron a cinco estados del país, cuando miles de elementos participaron en las labores de emergencia para atender a las personas que perdieron sus viviendas o quedaron incomunicadas.

La presidenta destacó que durante esos días observó a mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas trabajar durante largas jornadas entre el agua y el lodo para rescatar a personas, distribuir alimentos y ayudar a las comunidades a recuperar sus caminos y viviendas. Asimismo, agradeció a los integrantes de estas instituciones por acudir al llamado de la población y no dejar solas a las familias que enfrentan situaciones difíciles.

Durante su mensaje, también hizo referencia al general Felipe Ángeles, cuyo nombre lleva el aeropuerto donde se realizó el evento, y recordó sus convicciones humanistas y su pensamiento pacifista. La mandataria señaló que la grandeza de las Fuerzas Armadas no solamente se encuentra en su disciplina, preparación y fortaleza, sino también en su calidad humana y vocación de servicio.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entre otros funcionarios.

Como parte de la conmemoración, se entregaron 869 reconocimientos a integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por su desempeño durante las labores de auxilio realizadas en las lluvias de 2025. También se develó una placa conmemorativa.

El Plan DN-III-E comenzó a aplicarse en octubre de 1966, después de las afectaciones provocadas por el huracán Inés en Tamaulipas y Veracruz. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas para atender a la población durante inundaciones, huracanes, sismos y otras emergencias.

A seis décadas de su creación, el gobierno federal destacó la importancia de mantener estas acciones de apoyo para proteger la vida y brindar atención a las comunidades que más lo necesitan.