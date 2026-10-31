“Cuando se fortalece la educación pública disminuye la violencia”: Sheinbaum inaugura universidad en Hidalgo

Universidad Rosario Castellanos en Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el plantel Tecozautla de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en Hidalgo, donde destacó que ampliar el acceso a la educación pública es una de las prioridades de su gobierno. Durante el acto, planteó como meta que la matrícula de esta institución pase de los 120 mil estudiantes actuales a 240 mil al finalizar su sexenio.

La mandataria sostuvo que fortalecer la educación también contribuye a disminuir la violencia y ampliar los derechos, particularmente los de las mujeres. Por ello, afirmó que las universidades públicas y gratuitas deben ocupar un lugar central en la transformación del país.

“Cuando se fortalece la educación pública se fortalece el país, por eso la educación para nosotros es el centro, es el corazón de la transformación nacional”, expresó.

Sheinbaum señaló que su administración continuará impulsando la construcción de preparatorias y universidades públicas para que más jóvenes puedan estudiar sin tener que trasladarse a otras entidades o abandonar sus comunidades.

Recordó que la defensa de la educación pública forma parte de sus convicciones desde su etapa estudiantil. Como ejemplo, mencionó la organización que impulsó hace cuatro décadas para defender el derecho de los jóvenes a continuar sus estudios.

La presidenta destacó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos comenzó con sus primeros planteles en la Ciudad de México y que ahora extiende su presencia a distintas regiones del país.

“Hace 40 años formamos una organización estudiantil que logró defender el derecho a la educación, hoy como Presidenta construimos más preparatorias y más universidades públicas gratuitas para las y los jóvenes de nuestro país”, señaló.

Tecozautla inicia con cuatro licenciaturas

La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, informó que el nuevo plantel cuenta con 300 estudiantes inscritos y ofrece cuatro licenciaturas: Turismo Comunitario, Medicina, Administración y Comercio, y Derecho y Criminología.

Además, anunció que en marzo de 2027 se incorporarán las carreras de Ciencias Agroecológicas y Ganadería Sustentable, con las que se ampliará la oferta académica para los jóvenes de la región.

En cuanto a las instalaciones, el plantel dispone de una cancha techada, una sala de juicios orales, un espacio de cultura de paz, plaza cívica y gimnasio al aire libre. También se tiene previsto construir un auditorio y dos edificios adicionales para ampliar los espacios universitarios.

Herrera Márquez consideró que la apertura fue posible gracias a la colaboración entre autoridades y al compromiso de impulsar un proyecto educativo que acerque oportunidades de formación profesional a más comunidades.

Coordinación entre los tres niveles

Durante su intervención, Sheinbaum destacó que la construcción de la universidad fue resultado del trabajo conjunto de los gobiernos municipal, estatal y federal. Explicó que los edificios que integran el plantel fueron construidos por la presidenta municipal de Tecozautla, Marisol Prieto Avendaño.

La mandataria señaló que esta coordinación también permite avanzar en otros proyectos de infraestructura, como obras de agua y drenaje, además de la construcción de nuevos espacios educativos.

“Cuando se junta el gobierno municipal, el gobierno estatal y el Gobierno de México hacemos muchas cosas. Así estamos trabajando en obras de agua, de drenaje, y también la construcción de universidades y nuevas preparatorias”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que el nuevo plantel complementa la oferta de educación superior en la entidad y permitirá que más jóvenes continúen sus estudios cerca de sus hogares.

El mandatario estatal destacó que contar con una universidad en la región también puede evitar que los estudiantes tengan que alejarse de sus familias para acceder a una carrera profesional.

Estudiantes reconocen

En representación de la comunidad universitaria, Sara Cruz Rangel, estudiante de primer semestre de Derecho y Criminología, agradeció la creación de este espacio educativo, al considerar que acerca la posibilidad de estudiar una carrera a los jóvenes de Tecozautla y localidades cercanas.

La estudiante señaló que la apertura del plantel representa una oportunidad para quienes desean continuar su formación profesional y cumplir el objetivo de ingresar a la universidad sin tener que salir de su región.

Con la inauguración de esta unidad académica, la Universidad Nacional Rosario Castellanos amplía su presencia en Hidalgo, mientras el Gobierno federal mantiene como objetivo duplicar su matrícula durante el actual sexenio.