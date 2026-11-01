CFE avanza en la construcción de la central eléctrica Francisco Pérez Ríos, en Tula

Central eléctrica Francisco Pérez Ríos, en Tula

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó una etapa de construcción de la Central Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, ubicada en Tula, Hidalgo, con la realización del primer colado de concreto en la estructura del aerocondensador principal correspondiente al paquete 6.

Los trabajos representan un avance en el desarrollo de esta infraestructura, que forma parte de los proyectos destinados a fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país. La conclusión de esta fase permitirá continuar con las siguientes actividades previstas para la construcción de la central.

Once horas de trabajo

Para realizar el colado se colocaron 652 metros cúbicos de concreto mediante el uso de 87 camiones revolvedores. Las labores se desarrollaron durante 11 horas continuas y concluyeron a las 18:04 horas, con el cumplimiento del 100 por ciento de los trabajos programados.

La CFE destacó que la coordinación de los equipos técnicos y operativos permitió completar esta etapa conforme a lo previsto y avanzar en la construcción de la estructura principal del aerocondensador.

Infraestructura eléctrica

Con la conclusión de este primer colado, la central podrá continuar con el desarrollo de sus instalaciones principales y las siguientes actividades contempladas en el proyecto.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que estas obras forman parte de las acciones para ampliar la infraestructura eléctrica nacional, incrementar la capacidad de generación y responder a la demanda de energía.

El proyecto en Tula busca contribuir al suministro eléctrico que requieren las familias, los comercios y la industria mexicana.