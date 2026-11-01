SRE confirma 12 mexicanos afectados por choque de trenes en España

Choque de trenes en España: estado de salud de los mexicanos que viajaban a bordo (Chema Moya/EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que 12 mexicanos resultaron afectados por el accidente ferroviario ocurrido en España, donde dos trenes que cubrían rutas entre Madrid y Sevilla chocaron, provocando el descarrilamiento de varios vagones y dejando al menos 69 personas fallecidas.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, 11 connacionales sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica en hospitales españoles, por lo que posteriormente fueron dados de alta.

Apoyo consular a los familiares

La SRE señaló que la Embajada de México en España mantiene activo el protocolo de protección consular para atender a los mexicanos afectados y brindar acompañamiento a sus familiares.

Además, informó que la representación diplomática proporcionará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España, como parte de la asistencia que se ofrece tras el accidente.

Accidente

El choque se registró alrededor de las 8:53 horas del pasado miércoles, cuando el tren AVE 2080, que viajaba de Madrid a Sevilla, impactó contra el tren Iryo 6076, que circulaba por delante.

La colisión provocó que los últimos dos vagones del tren Iryo se descarrilaran y cayeran por un terraplén. El accidente dejó al menos 69 personas fallecidas, además de decenas de lesionados.

El pasado 30 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum había informado inicialmente que ocho mexicanos viajaban en alguno de los trenes involucrados. En ese momento, señaló que siete habían sufrido lesiones leves y que uno permanecía sin ser localizado.

“Los siete connacionales que sufrieron heridas leves fueron atendidos en centros hospitalarios y ya recibieron el alta médica”, informó entonces la mandataria.