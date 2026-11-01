Dra Cynthia Una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama o vivirá de cerca un caso, señaló en entrevista con Crónica, la doctora Cinthya Villarreal resaltó que el cáncer de mama en mujeres que no han tenido hijos o desean tener más, es posible con el abordaje adecuado, preservación ovárica o de embriones

El cáncer de mama es un problema de salud en México con una creciente tendencia, a grado tal que “una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama o vivirá de cerca un caso”, señaló la oncóloga Cynthia Mayte Villarreal Garza, directora del Instituto de Oncología de TecSalud.

En entrevista con Crónica, enfatizó que hoy en día el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, ya que hay diferentes terapias que permiten una importante sobrevida y lograr preservar la fertilidad para quienes no han tenido hijos o desean tener más.

Aunque deberán ser inducidas a la menopausia como parte del abordaje, así como la preservación de óvulos, más adelante es posible alcancen su sueño de ser madres.

Datos del INEGI señalan que la tasa de mortalidad nacional por cáncer de mama es de 8,451 muertes al año, con 20,000 nuevos casos anuales.

Cabe mencionar que durante la pasada administración hubo un incremento de mil casos de cáncer en el país, al pasar de 17,500 casos en el 2018, a 18,100, en el 2024.

Un diagnóstico de cáncer puede generar gran temor pero, “la buena noticia es que cada vez se cuenta con más estrategias para procurar el bienestar de las pacientes”.

cáncer de mama Durante la pasada administración hubo un incremento de mil casos de cáncer en el país, al pasar de 17,500 casos en el 2018, cifra que se elevó a 18,100 detecciones en el 2024

LEJOS DE TENER UNA COBERTURA IDEAL EN MAMOGRAFÍAS

La especialista en medicina interna y oncología, reconoció que cada vez hay mayor conciencia en las mujeres respecto al cuidado y vigilancia del cáncer de mama, pero todavía falta mucho hacer.

“Estamos lejos de alcanzar una cobertura ideal en mamografías, estudio por excelencia para la detección de cáncer de mama”, ya que una población bien tamizada debería tener una cobertura del 70% y estamos en menos del 30%“.

MUJERES JÓVENES CON CÁNCER DE MAMA, SUELE SER MÁS AGRESIVO

Resaltó que de las cifras a nivel nacional, entre 10% al 15%, son menores mujeres de 40 años", impactante, porque están en plena etapa productiva, quizá muchas decidieron postergar la maternidad por diversas razones.

Aclaró que muchas veces por la edad, no sospechan del cáncer de mama y las detecciones se hacen en etapas avanzadas.

En Estados Unidos y Europa, dijo, la edad promedio de detección de cáncer de mama es a los 60 años y en países menos desarrollados la edad promedio son 50 años, pero además, tenemos pacientes de menos de 40 años.

Refirió que TecSalud mantiene un programa con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) -de la Secretaría de Salud-, el cual da seguimiento a más de 500 mujeres jóvenes, de las cuales cerca del 40% diagnosticadas con cáncer no tienen paridad satisfecha y están preocupadas por el tema de la fertilidad.

“En mujeres jóvenes el cáncer tiene una biología más agresiva y es frecuente que vuelva. Necesitan más cuidados y tratamientos intensivos y agresivos además de las quimioterapias y la cirugía (para extraer el tumor), tratamientos anti hormonales que inducen a la menopausia”.

PRESERVAR ÓVULOS E INDUCIRLAS A LA MENOPAUSIA

En una mujer joven sin hijos o que desea tener más, se da prioridad a la preservación de óvulos antes de las quimioterapias -que envejecen los ovarios-, porque, parte del tratamiento es inducirlas a la menopausia, -para suprimir la producción de estrógenos, ya que muchos tumores de mama son hormonodependientes-, y el tratamiento puede durar varios años.

Con esta protección durante la quimioterapia ayudan a la paciente que sea más fácil embarzarse, y si no es posible, entonces se recurre a los óvulos o embriones preservados.

LES DIJERON QUE NO PODRÍAN TENER HIJOS

La doctora Cynthia Villarreal recordó que a tres de sus pacientes otros ginecólogos diagnosticaron cáncer de mama mientras buscaban quedar embarazadas y prácticamente les dijeron “ni modo no te vas a poder embarazar y cuando llegaron conmigo sus historias cambiaron”.

Se diseñó un tratamiento para el cáncer, pero anticipándonos a que había que prescribir los medicamentos adecuados para cuidar sus ovarios y se preservaron óvulos o embriones.

Comparte el caso de una paciente quien recientemente acudió a consulta y a presentarle a su bebé de seis meses, “fue algo muy bonito porque ella me dijo: `doctora Cynthia éste también es tu bebé, tú también eres parte de esto´. Con ella demostramos que sí se puede: protegimos ovarios, se preservaron embriones y la verdad es que no los necesito, ella pudo embarazarse solita después de haber terminado el tratamiento”.

El mensaje a todas las mujeres “es acostumbrarse a la autoexploración, cuando hay una bolita, que puede ser algún quiste, quizá fibrosis, pero ante la sospecha, hay que ir a checarla”.

A partir de los 20 años, hay que hacer la autoexploración una vez al mes, llegados los 25 años ir una vez al año con un experto para que puedan hacer una revisión mamaria una exploración y a partir de los 40 años iniciar con la mamografía.