Advierte CCE : árbitro electoral independiente y confiable contribuye a la estabilidad política

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora (Daniel Augusto)

A unas horas de que arranque el mecanismo de elección de la nueva titular del INE, la cúpula empresarial del país advirtió a la Cámara de Diputados la importancia de contar con autoridades electorales independientes y confiables pues ello contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y generar condiciones favorables para la inversión y el desarrollo económico del país

Por ello, exigió un proceso abierto y verificable basado en reglas claras donde se privilegien perfiles con trayectoria electoral comprobada, capacidad técnica y probidad por encima de cualquier consideración política.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró fundamental que el proceso de designación de la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se realice de manera transparente para fortalecer la confianza ciudadana en el árbitro electoral de cara a las elecciones del 2027.

Recordó que en esos comicios se renovarán más de 19,000 cargos -entre ellos 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas, por lo cual el rol que tendrá el INE y los 16,000 colaboradores que lo integran será determinante para la vida democrática del país.

En este sentido, consideró que no solo se requiere que el proceso de renovación de la presidencia se resuelva con oportunidad, sino también revisar las disposiciones legales que permitan asegurar la continuidad de la operación del Instituto y fortalecer los contrapesos y mecanismos institucionales internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.

El sector empresarial del país recalcó que la defensa de nuestra democracia depende de instituciones autónomas, procesos transparentes y autoridades que respondan a la confianza de la ciudadanía.

“La designación de la nueva presidencia del INE es una oportunidad para fortalecer estos principios”, insistió

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que elección de la nueva consejera presidenta del INE está prevista para realizarse entre el 6 y el 7 de diciembre de 2026, una semana antes de que concluya el periodo de sesiones en el Congreso de la Unión.