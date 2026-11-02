SEN está listo para aplicar la regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas: Mario Delgado

Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el Sistema Educativo Nacional (SEN), se encuentra listos para aplicar, a partir del 3 de noviembre, los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo el país, resultado de un proceso de diálogo y consulta en el que participaron docentes, especialistas, autoridades educativas, universidades y organismos internacionales.

El titular de la SEP explicó que, en primaria y secundaria, se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recesos. En educación media superior, cada plantel establecerá sus propios acuerdos, de manera conjunta con docentes, madres y padres de familia, de acuerdo con las características de sus comunidades escolares.

En educación superior, donde las y los estudiantes son mayores de edad, se promoverá una ciudadanía digital sustentada en el pensamiento crítico, el conocimiento de los algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial.

Esta regulación, responde a la necesidad de proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a las plataformas digitales, factores que pueden propiciar problemas como depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios.

Advirtió que, mediante mecanismos como el scroll infinito, las personas menores de edad pueden quedar expuestas involuntariamente a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso.

Esta regulación se construyó con la participación de las comunidades escolares. Más de 650 mil maestras y maestros participaron en una consulta nacional sobre el uso de dispositivos móviles, cuyos resultados evidenciaron la importancia de atender esta problemática.

El 80% de las y los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención, 79%, problemas para recordar información, 73%, dificultades para regular sus emociones o afrontar la frustración y 71% observó cansancio o somnolencia. Ante este panorama, 81% de las maestras y los maestros consideró necesario tomar medidas.

Mario Delgado enfatizó que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no puede recaer exclusivamente en madres y padres de familia, maestras, maestros y autoridades educativas, sino que también exige la responsabilidad de las plataformas digitales, particularmente frente a contenidos que promueven la violencia, el acoso escolar y el abuso sexual.

Finalmente, destacó que, ante esta problemática, la Presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que establece obligaciones para las empresas de plataformas digitales, entre ellas, detectar y retirar de inmediato contenidos de odio y violencia, notificar a las autoridades para identificar oportunamente patrones de violencia y otros riesgos, así como fortalecer las medidas de seguridad y verificación de edad para proteger a las personas menores de edad que acceden a estos servicios.