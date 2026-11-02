Mario Delgado: Listo el Sistema Educativo Nacional para aplicar la regulación del uso de dispositivos digitales

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado recordó que el acuerdo por el cual se restrige el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, entra en vigor este martes 3 de noviembre en todas las escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior media a nivel nacional

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que el Sistema Educativo Nacional (SEN), está listo para aplicar a partir de este martes 3 de noviembre, los lineamientos para el uso de dispositivos digitales en los planteles educativos de todo el país.

Recordó que el SEN está integrado por 34.1 millones de estudiantes, atendidos por 2.2 millones de docentes en 263.6 mil escuelas públicas y privadas.

El funcionario federal convocó a niños, adolescentes y jóvenes a “apagar el celular y encender la imaginación con la lectura”.

Recordó que en primaria y secundaria, se restringirá el uso de teléfonos celulares durante las clases y los recesos. En educación media superior, cada plantel establecerá sus propios acuerdos, de manera conjunta con docentes, madres y padres de familia, de acuerdo con las características de sus comunidades escolares.

En tanto que, en educación superior, entre los estudiantes, ya mayores de edad, se promoverá una ciudadanía digital sustentada en el pensamiento crítico, el conocimiento de los algoritmos, el funcionamiento de las pantallas y el uso de la inteligencia artificial.

Explicó que esta regulación, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, responde a la necesidad de proteger la salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante los riesgos asociados con el uso excesivo de pantallas y la posible adicción a las plataformas digitales, factores que pueden propiciar problemas como depresión, ansiedad, insomnio, autolesiones y desórdenes alimentarios.

Señaló que las redes sociales también pueden propiciar comparaciones con modelos de vida ilusorios, en los que las y los jóvenes llegan a medir su valor personal a partir de los likes y las interacciones digitales.

Advirtió que, mediante mecanismos como el scroll infinito, las personas menores de edad pueden quedar expuestas involuntariamente a contenidos de violencia, pornografía, mensajes de odio, acoso sexual y ciberacoso. Destacó que se trata de una preocupación mundial y que México se suma a más de 100 países que han establecido reglas para regular el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas.

Subrayó que esta regulación se construyó con la participación de las comunidades escolares, de ahí que más de 650 mil maestros participaron en una consulta nacional sobre el uso de dispositivos móviles, cuyos resultados evidenciaron la importancia de atender esta problemática.

El 80% de los docentes identificó dificultades de sus estudiantes para mantener la atención; 79%, problemas para recordar información; 73%, dificultades para regular sus emociones o afrontar la frustración, y 71% observó cansancio o somnolencia. Ante este panorama, 81% de los maestros consideró necesario tomar medidas.

Mario Delgado enfatizó que la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital no puede recaer exclusivamente en madres y padres de familia, maestros y autoridades educativas, sino que también exige la responsabilidad de las plataformas digitales, particularmente frente a contenidos que promueven la violencia, el acoso escolar y el abuso sexual.

Ante ello, el Ejecutivo Federal publicó un decreto que establece obligaciones para las empresas de plataformas digitales, entre ellas, detectar y retirar de inmediato contenidos de odio y violencia, notificar a las autoridades para identificar oportunamente patrones de violencia y otros riesgos, así como fortalecer las medidas de seguridad y verificación de edad para proteger a las personas menores de edad que acceden a estos servicios.