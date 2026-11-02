Mariela Gutiérrez entrega su segundo informe legislativo y destaca participación en 146 asuntos del Senado

Senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante

La senadora por el Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, entregó su Segundo Informe de Actividades Legislativas a la Mesa Directiva del Senado de la República, donde sostuvo que la rendición de cuentas representa un compromiso ético con la ciudadanía y una forma de responder a la confianza que recibió de los electores de su entidad.

La legisladora afirmó que el documento reúne el trabajo realizado durante el segundo año de labores, periodo en el que participó en la discusión de iniciativas, la construcción de acuerdos y la aprobación de asuntos legislativos relacionados con el marco normativo nacional.

Durante este periodo, Gutiérrez Escalante participó en la presentación de cinco iniciativas de ley y dos puntos de acuerdo. Entre los temas que destacó se encuentran propuestas de modificación al Reglamento del Senado y a la Ley General de Cambio Climático.

También mencionó los puntos de acuerdo relacionados con la basura aérea generada por el cableado y la necesidad de mantener visibles las placas de los vehículos automotores para prevenir la comisión de ilícitos.

La senadora señaló que su trabajo legislativo busca contribuir al proyecto de Nación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fortalecer las bases de la Cuarta Transformación.

Participación en sesiones y votaciones

En su informe, la legisladora detalló que asistió a 64 sesiones ordinarias, dos extraordinarias, 13 ceremonias solemnes, dos sesiones de Congreso General y 20 reuniones de la Comisión Permanente.

Asimismo, reportó su participación en la aprobación de 146 asuntos, entre los que se encuentran ocho reformas constitucionales, ocho nuevas leyes, 66 modificaciones a distintas leyes y 46 decretos. A estos trabajos se sumaron 18 nombramientos de personal diplomático.

Durante el segundo año legislativo, Gutiérrez Escalante también se desempeñó como secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

Trabajo en comisiones

En cuanto a las actividades en comisiones, la senadora informó que participó en 44 reuniones. De estas, 24 correspondieron a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, y 10 a la Comisión de Salud.

También asistió a tres reuniones de la Comisión de Bienestar, una de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, dos de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles, una de la Comisión de Federalismo y tres de la Comisión de Relaciones Exteriores-África.

Prioridades de la agenda legislativa

Gutiérrez Escalante sostuvo que su agenda mantiene como objetivos la seguridad y la justicia, el acceso a una movilidad digna e incluyente, el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, así como el combate a la pobreza y la generación de oportunidades para los habitantes del Estado de México.

La senadora concluyó que presentar el informe representa refrendar el compromiso adquirido con la ciudadanía y dar cuenta del trabajo realizado durante su encargo.