Beca Benito Juárez: ¿Cuándo es el próximo pago para los estudiantes?

Beca Benito Juárez. Los estudiantes de bachillerato y preparatoria inscritos en la Beca Benito Juárez recibirán un apoyo de 1,900 pesos correspondiente al último bimestre de 2026. (Cuartoscuro)

Los estudiantes de educación media superior inscritos en la Beca Universal Benito Juárez se preparan para recibir el último apoyo económico de 2026, destinado a contribuir con la permanencia escolar de jóvenes que cursan el bachillerato o la preparatoria en instituciones públicas.

Con la llegada de noviembre, una de las principales dudas entre los beneficiarios es cuándo se realizará el próximo depósito, correspondiente al cierre del año, así como la cantidad que recibirán a través de su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo será el próximo pago de la Beca Benito Juárez en 2026?

El siguiente depósito de la Beca Benito Juárez corresponde al bimestre noviembre-diciembre de 2026 y se espera que sea entregado durante diciembre. Sin embargo, hasta este lunes 2 de noviembre, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar no ha publicado un calendario oficial con las fechas de dispersión.

El pago anterior, correspondiente a septiembre-octubre, se realizó del 19 al 30 de octubre, mediante un calendario escalonado según la primera letra del apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuánto dinero recibirán los estudiantes de la Beca Benito Juárez?

Los beneficiarios de educación media superior reciben 1,900 pesos bimestrales, depositados directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa contempla cinco pagos por ciclo escolar, correspondientes a los siguientes periodos:

Septiembre-octubre.

Noviembre-diciembre.

Enero-febrero.

Marzo-abril.

Mayo-junio.

Durante julio y agosto no se realizan depósitos ordinarios, debido al periodo vacacional.

De esta manera, los estudiantes que continúen inscritos y cumplan con los requisitos del programa podrán recibir el apoyo correspondiente al cierre de 2026.

¿Cómo consultar el próximo pago de la Beca Benito Juárez?

Los estudiantes pueden revisar la información sobre su apoyo económico mediante los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y del Banco del Bienestar.

También pueden verificar el saldo de su tarjeta mediante la aplicación del Banco del Bienestar o acudir a un cajero automático de la institución.

En el caso de los estudiantes que se incorporaron recientemente al programa, la entrega de tarjetas está prevista durante noviembre y diciembre, por lo que deberán mantenerse atentos a las indicaciones de la Coordinación Nacional.