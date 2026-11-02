Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión en México; FGR espera su deportación

Inés Gómez Mont en una fotografía de archivo (Cuartoscuro) Inés Gómez Mont en una fotografía de archivo (Cuartoscuro) (La Crónica de Hoy)

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes contra la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por autoridades migratorias. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que los mandamientos judiciales corresponden a investigaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En un mensaje dirigido al pueblo de México, Godoy explicó que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, por la probable participación de Gómez Mont en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Las otras dos fueron promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial, por defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con las investigaciones, la exconductora habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un presunto esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, mediante empresas fantasma.

La Fiscalía también señala que habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

El esquema investigado estaría relacionado con contratos por cerca de 2,450 millones de pesos con el organismo encargado de los centros penitenciarios federales, recursos destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.

Solicitud de extradición

Godoy señaló que la FGR inició las gestiones para llevar a Gómez Mont ante la justicia mexicana desde que salió del país. En septiembre de 2025, solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y, posteriormente, integró la petición formal en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense.

Añadió que durante las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información y que la Fiscalía entregó las órdenes de aprehensión vigentes. Sin embargo precisó que la detención de Gómez Mont en Florida obedece actualmente a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades estadounidenses, por lo que todavía no se concreta su traslado a México.

En caso de que Estados Unidos determine su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión cuando llegue al país.

La fiscal general recordó que Gómez Mont cuenta con la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su responsabilidad, conforme a derecho y con respeto al debido proceso.

«Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias», concluye el comunicado.