Avanza IMSS en la expansión de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en el país

IMSS avanza en los CESI´s Con cinco nuevos centros de cuidado infantil y una inversión conjunta superior a los 286 mdp, se beneficiarán a 810 infantes de Tamaulipas, Sonora y Jalisco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la expansión de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), con cinco proyectos de nuevas instalaciones en: Jalisco, Sonora y Tamaulipas.

En sesión ordinaria, el Consejo Técnico, encabezado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, presentaron las propuestas de donación de cinco terrenos por parte de gobiernos municipales, destinados a la construcción de nuevos CECI, con una capacidad conjunta de atención para 810 niñas y niños y una inversión estimada de más de 286 millones de pesos.

Estos centros apoyarán a madres y padres trabajadores para que puedan cumplir con sus labores, mientras sus hijas o hijos reciben servicios de educación y cuidado infantil.

El director de Administración, Borsalino González Andrade, explicó que los proyectos forman parte del impulso institucional a un modelo de educación y cuidado infantil que busca trascender el concepto tradicional de guardería, al colocar en el centro el bienestar, la atención integral y el desarrollo de las niñas y los niños durante sus primeros años de vida.

En Tamaulipas se contempla la construcción de tres centros, en los municipios de Matamoros, Altamira y Victoria, con capacidad conjunta para 410 niñas y niños, y una inversión estimada superior a los 155 millones de pesos.

En Huatabampo, Sonora, se proyecta un CECI con capacidad para 150 infantes, en un terreno de 2 mil 516.43 metros cuadrados y una inversión estimada de 53 millones 542 mil 837 pesos.

En Tala, Jalisco, el CECI, contará con 250 lugares, en una superficie de 2 mil 616.71 metros cuadrados y una inversión prevista de 76 millones 661 mil 482 pesos.

El desarrollo de los CECI representa una oportunidad para fortalecer los servicios dirigidos a las familias trabajadoras, a través de espacios concebidos para favorecer el cuidado, la educación inicial y el desarrollo integral de la primera infancia.