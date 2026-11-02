Diputados discutirán cambios a la Ley del ISR y convocatoria para renovar presidencia del INE: Monreal

Cámara de Diputados Cuartoscuro (Estrella Josento)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Pleno discutirá las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) aprobadas anteriormente por el Senado, además del acuerdo para emitir la convocatoria con la que se elegirá a la próxima titular de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Monreal Ávila subrayó que ambos asuntos son parte de la agenda legislativa de las próximas semanas, que consideró como un periodo de intensa actividad parlamentaria.

El funcionario político explicó que la Cámara examinará la minuta enviada por el Senado, que incluye reformas, adiciones y derogaciones a muchas disposiciones de la Ley del ISR.

En cuanto el INE, apuntó que se discutirá el acuerdo para anunciar la convocatoria respectiva, luego de la renuncia de quien ocupaba la presidencia del órgano electoral.

Monreal adelantó que el miércoles se pueda llevar a cabo una ceremonia solemne en San Lázaro para rememorar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y reconocer sus aportaciones a la democracia del país.

Para el jueves, viernes y sábado se planea que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emprenda la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027. La intención es que el debate en el Pleno inicie el lunes 9 de noviembre y se prolongue hasta el miércoles 11.

Sumado a esto, el diputado mencionó que dentro de las siguientes semanas se principie el análisis de otras propuestas, como la legislación sobre certificados forestales y la Ley de Bienestar Animal, cuya minuta fue enviada por el Senado y cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria de Morena.

A su juicio, cree que esta última sería deliberada y votada entre la tercera y cuarta semana de este mes.

A la agenda se anexarían iniciativas que tienen que ver con delincuencia organizada, feminicidio, la ley reglamentaria y los derechos de las comunidades indígenas, los pueblos originarios y afromexicanos.