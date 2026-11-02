Las transas de Inés Gómez Mont: así desvió dinero de cárceles y dejó de declarar 13 millones al SAT, revela Fiscalía

Las transas de Gómez Mont La exconductora de televisión cometió distintos ilícitos financieros y fiscales. (Especial y Pexels)

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que Inés Gómez Mont habría participado en un esquema de desvío y lavado de recursos públicos provenientes del sistema penitenciario federal, además de omitir el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos, por lo que enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

Durante un mensaje sobre el caso, compartido en redes sociales, Godoy detalló que la exconductora, detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos, es buscada por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía, detalló la funcionaria, mantiene activa la solicitud para que sea presentada ante la justicia mexicana.

Así operó el presunto desvío de recursos de las cárceles con empresas fantasma

La fiscal explicó que las investigaciones de la FGR apuntan a que Inés Gómez Mont recibió dinero de origen ilícito en sus cuentas personales derivado de un esquema de triangulación de recursos públicos que involucró al sistema penitenciario.

“Inés N habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social a través de empresas fantasma”, señaló Ernestina Godoy.

Precisó que el esquema investigado se relaciona con contratos celebrados con el órgano encargado de los centros penitenciarios federales.

“Las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino. Al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.”

Godoy enfatizó que esos recursos estaban destinados a la seguridad del sistema penitenciario nacional.

“Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”, enfatizó.

Gómez Mont trató de ocultar ingresos al SAT

Además del presunto lavado de dinero, la Fiscalía sostiene que la exconductora incurrió en defraudación fiscal equiparada al reportar menos ingresos de los realmente obtenidos.

“Habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.”

Por estos hechos, la FGR obtuvo dos órdenes de aprehensión por delitos fiscales y una más por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué pasará con Inés Gómez Mont?

Ernestina Godoy informó que la Fiscalía solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional con fines de extradición y, en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, integró la petición formal para su entrega a México.

No obstante, aclaró que la detención actual de Inés Gómez Mont responde a un procedimiento migratorio en territorio estadounidense.

“Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de los Estados Unidos.”

Añadió que, si las autoridades estadounidenses determinan su deportación, la FGR ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.”

La fiscal recordó que la exconductora mantiene la presunción de inocencia y será un juez quien determine su responsabilidad.

“Serán los tribunales mexicanos, conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad... A esta Fiscalía le corresponde que comparezca ante los tribunales mexicanos. Donde haya impunidad habrá investigación. Donde haya crimen habrá consecuencias”, enfatizó.