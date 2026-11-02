Semar asegura 97.5 toneladas de cocaína en Michoacán

En un impacto directo a las finanzas y logística del narcotráfico internacional, la Secretaría de Marina (Semar) ha logrado el aseguramiento de 97.5 toneladas de cocaína en lo que va de la actual administración, mediante diversos operativos desplegados en el Pacífico mexicano. De acuerdo con la institución, estas acciones representan un golpe económico estimado en 25 mil millones de pesos para las organizaciones delictivas.

La dependencia dio a conocer que estos resultados son fruto de un trabajo continuo de inteligencia naval en coordinación con distintas instituciones de seguridad del Estado mexicano, orientados a frenar el flujo de estupefacientes hacia el país y desarticular las redes operativas en aguas nacionales.

​Caen líderes y rutas estratégicas

​Entre los logros más recientes de la estrategia naval destaca la detención de tres presuntos líderes de una célula criminal que operaba en la franja costera de Michoacán, específicamente en el corredor comprendido entre las comunidades de Faro de Bucerías y Huahua, dentro del municipio de Aquila.

​Las investigaciones determinaron que esta estructura controlaba puntos clave de recepción para los cargamentos de cocaína provenientes de Centro y Sudamérica, encargándose posteriormente de su distribución hacia diversos estados de la República.

​La interceptación de estos objetivos permitió identificar los esquemas de transporte marítimo y avanzar en el desmantelamiento de la red logística que utilizaba el litoral del Pacífico como trampolín para el tráfico internacional de drogas. La Semar reiteró su compromiso de mantener la vigilancia e inteligencia coordinada para neutralizar los corredores marítimos del crimen organizado.