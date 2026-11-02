Pronostican ocho frentes fríos para noviembre 2026: ¿En qué fecha llegarán y qué estados serán los más afectados?

Pronostican ocho frentes fríos para noviembre ¿En qué fecha llegarán y qué estados serán los más afectados? (Pexels)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que en México se espera la llegada de 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027.

Para este mes de noviembre se prevé el ingreso de al menos 8 sistemas frontales, los cuales impactarán diversas regiones del territorio naciona.

¿Qué estados serán los más afectados por las bajas temperaturas?

Las zonas serranas del norte y noroeste del país registrarán el frío más intenso. En regiones de Baja California, Chihuahua y Durango se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con presencia de heladas a principios de mes.

Por su parte, en las zonas montañosas de Sonora los termómetros oscilarán entre los 0 y 5 grados.

Asimismo, se pronostican mañanas frías para Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

¿Cuándo llegan los frentes fríos y cuántos se esperan por mes?

La temporada invernal abarcará desde noviembre de 2026 hasta febrero de 2027, extendiéndose con sistemas menores hasta mayo.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que el pronóstico total de 56 frentes fríos supera el promedio histórico de 50 sistemas, registrando una presencia constante durante los próximos meses.

De acuerdo con el reporte oficial, el calendario de llegada queda distribuido de la siguiente manera: 7 sistemas en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

¿Cuáles son las recomendaciones ante la llegada del frío extremo?

La exposición prolongada a las bajas temperaturas puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias y alterar la rutina diaria en los estados más afectados. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan: