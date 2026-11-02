RSF incluye al CJNG entre los depredadores de la libertad de prensa en 2026

RSF incluye a cárteles mexicanos entre depredadores de la prensa

Reporteros Sin Fronteras (RSF) incluyó a los cárteles mexicanos entre los 33 actores señalados en su edición 2026 del informe sobre los “depredadores de la libertad de prensa” en el mundo.

La organización advirtió que la violencia del crimen organizado representa una amenaza constante para quienes ejercen el periodismo en México, particularmente en las regiones donde los grupos criminales buscan controlar la información.

En su reporte, la organización no gubernamental señaló que los cárteles mantienen un clima de terror en el país, donde los asesinatos de periodistas continúan registrándose de manera recurrente.

“En cuanto a los cárteles de México, son los artífices de un clima de terror en un país supuestamente ‘en paz’, donde, desde principios de año, el crimen organizado ha asesinado a casi un periodista al mes”, escribió.

Señalamientos del CJNG

RSF identificó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México, al que atribuye prácticas de intimidación contra periodistas para controlar lo que se publica en los territorios donde mantiene presencia.

La organización indicó que el grupo, dirigido hasta su muerte el 22 de febrero de 2026 por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, recurre a amenazas, secuestros, tortura y asesinatos para imponer una llamada “ley del silencio”.

De acuerdo con el informe, los periodistas locales se encuentran especialmente expuestos cuando investigan actividades del crimen organizado, casos de corrupción o posibles vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.

La violencia, señala RSF, no se limita a las agresiones físicas, sino que también busca impedir que la información sobre las actividades de estos grupos llegue a la población.

Periodistas asesinados desde 2006

En el apartado de registros sobre México, la organización contabilizó 169 periodistas asesinados entre 2006 y 2026. El 98 por ciento de las víctimas eran comunicadores locales y al menos 34 fueron torturados antes de morir.

RSF señaló que el crimen organizado y la corrupción figuran entre los principales responsables de estos homicidios. De los periodistas asesinados, 100 investigaban temas relacionados con la delincuencia o asuntos policiales, mientras que 78 cubrían principalmente información política.

El informe también reportó que 24 periodistas continúan desaparecidos, de un total de 43 casos registrados durante el mismo periodo, lo que refleja la persistencia de la violencia contra quienes realizan labores informativas en el país.

Agresiones durante el abatimiento de El Mencho

La organización también documentó las agresiones sufridas por comunicadores durante los hechos violentos del 22 de febrero de 2026, después de la muerte del líder del CJNG durante un operativo de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los datos de RSF, ocho periodistas fueron agredidos, amenazados o despojados de sus materiales mientras cubrían los acontecimientos derivados de ese operativo.

El reporte incluyó además una declaración atribuida al CJNG y dirigida a los medios mexicanos, difundida en un video en agosto de 2021: “No estoy en contra de la libertad de expresión, sino de quienes me atacan directamente”.