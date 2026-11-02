Profeco lanza sondeo de hábitos de consumo rumbo a El Buen Fin 2026

El Buen Fin Cuartoscuro (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invitó a la población a participar en un sondeo en línea acerca de hábitos de consumo, en el marco de la 16ª edición de “El Buen Fin 2026″, con el objetivo de conocer cómo las personas se involucran en este programa comercial.

El cuestionario está integrado por 24 preguntas que otorgarán a la institución identificar las prácticas de compra de los consumidores y propagar información para orientar futuras ediciones, al igual que dar a conocer decisiones de consumo responsable.

Las personas interesadas pueden acceder al sondeo a través del sitio oficial de la Profeco: https://www.gob.mx/profeco , donde se encuentra disponible el cuestionario.

En él, se pueden hallar las participaciones en ediciones anteriores de El Buen Fin y la intención de realizar compras en la campaña de este año. Cuestiona qué artículos han adquirido o planean comprar, entre ellos electrodomésticos, pantallas, aparatos electrónicos, celulares, accesorios, muebles, despensa y juguetes.

La encuesta busca conocer cuánto dinero invertirán los consumidores a sus compras, qué métodos de pago utilizarán, ya sea efectivo, crédito o ahorros y en qué establecimientos o plataformas realizarán sus adquisiciones.

Asimismo, consulta si las personas comparan precios antes de comprar, siendo parte de las prácticas que facultan tomar decisiones de consumo informadas.