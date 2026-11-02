Chocan Maru Campos y Ariadna Montiel en redes; se acusan de todo

Escala confrontación de Maru Campos con dirigente morenista, Ariadna Montiel (Cuartoscuro)

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos acusara presuntos vínculos de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel con delincuencia organizada en esa entidad, la confrontación entre ambas ha escalado en los últimos días sobre todo en redes sociales.

La más reciente se registró este 2 de noviembre luego de que en la víspera, la dirigente morenista acusara de traidores a la patria e hipócritas a la mandataria chihuahuense y al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno tras una reunión de ambos en el marco de una visita del priista a esa entidad.

“Miren nada más qué postal los más traidores a la patria! @alitomorenoc y @MaruCampos_G juntos? ¿Dónde quedó aquello que no irían juntos el #PRIAN? Aparte de traidores, hipócritas”, arremetió Montiel este 1 de noviembre al mostrar la fotografía del encuentro entre Maru Campos y Alito.

Horas después, la gobernadora chihuahuense lamentó que “en el día de brujas”, la dirigente morenista vea fantasmas por esa reunión y la conminó a responder por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No suelo responder a este tipo de ataques, pero sus gritos y descalificaciones merecen respuesta.

“Aunque sean días de brujas y fieles difuntos, lamento que sigan viendo fantasmas en una reunión con @alitomorenoc “.

Sería mucho más útil que respondieran las preguntas pendientes sobre los vínculos de #Morena con el crimen y la muerte”, fustigó

De inmediato, Montiel reviró que más que fantasmas es una fotografía que exhibe las complicidades del PRIAN entre quien suplica por la intervención y quien viola la soberanía abriendo la puerta a agentes extranjeros, dijo en alusión a Alejandro Moreno.

“Y si quieres hablar de muerte, te recuerdo que #Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, producto de tu gobierno fallido”, atizó

Montiel pidió a Campos “que nadie se esconda cuando llegue el momento de enfrentar la verdad”.

“ Te recuerdo que, por más lodo que arrojes para distraer, las preguntas no desaparecen. Porque hacer escándalo no es gobernar y repartir culpas no es rendir cuentas”, estableció