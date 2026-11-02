Línea 079 orienta sobre módulos de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo

Línea 079 informa dónde vacunarse contra influenza y COVID-19

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) puso a disposición de la población el Centro de Contacto 079 para brindar información gratuita sobre los puntos donde se aplican las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo, como parte de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027.

A través de esta línea, las personas pueden consultar la ubicación y los horarios de los módulos de vacunación desde cualquier entidad del país. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con el propósito de facilitar el acceso a las dosis y evitar que la población realice desplazamientos sin conocer previamente dónde puede recibirlas.

Opción para localizar módulos

Además de la atención telefónica, las personas pueden consultar el portal dondemevacuno.salud.gob.mx, donde es posible identificar los puntos de vacunación más cercanos.

Las vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo son gratuitas y forman parte de las medidas para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones durante los meses de bajas temperaturas.

¿Quiénes deben vacunarse?

La Secretaría de Salud establece como grupos prioritarios a niñas y niños menores de cinco años, personas de 60 años y más, pacientes con enfermedades que incrementan el riesgo de complicaciones y personal de salud.

Las mujeres embarazadas también deben recibir las vacunas correspondientes, con excepción de la dosis contra neumococo. Además, se aplica la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) a quienes se encuentran entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de contribuir a proteger a sus bebés durante los primeros meses de vida.

Atención permanente a la ciudadanía

El Centro de Contacto 079 busca facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y la población mediante un canal de orientación accesible y disponible de manera permanente.

Con este servicio y el portal de consulta, las personas pueden conocer dónde acudir para completar su esquema de vacunación durante la temporada invernal.