Gilberto Bátiz participó en la Misión Electoral de EU y recibe reconocimiento por transparencia

Gilberto Bátiz recibe Premio a la Transparencia Electoral en Washington

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, participó en la Misión Electoral para las Elecciones de Medio Término de Estados Unidos, realizada en Washington, D. C., donde también recibió, en representación de la institución, el Premio a la Transparencia Electoral por la política pública Justicia Electoral Cercana.

Durante la misión, Bátiz García participó en actividades académicas sobre el sistema electoral estadounidense, la innovación en la organización de los comicios y las estrategias de comunicación y educación dirigidas a los votantes. También se analizaron los desafíos que representan la inteligencia artificial, las plataformas digitales, el papel de los medios y la desinformación para los procesos democráticos.

La política pública Justicia Electoral Cercana del TEPJF recibió el Premio a la Transparencia Electoral durante la sexta edición de estos galardones, celebrada en Washington. El magistrado presidente recibió la distinción a nombre del tribunal.

El reconocimiento se otorgó en el marco de las actividades de intercambio internacional en materia electoral, en las que se abordaron experiencias y herramientas para fortalecer la transparencia y el acceso a la justicia.

Protección de mexicanos en EU

Como parte de su agenda, Bátiz García se reunió con Roberto Lazzeri Montaño, embajador de México en Estados Unidos, para explorar mecanismos de colaboración que permitan proteger los derechos político-electorales de las personas mexicanas que residen en ese país, de cara al proceso electoral de 2027.

Entre los temas abordados estuvo la posibilidad de trabajar con la Embajada y la red consular mexicana, integrada por 54 representaciones, para facilitar información sobre los medios de defensa disponibles, orientar a la ciudadanía y difundir los servicios de la Defensoría Pública Electoral.

También se planteó desarrollar jornadas informativas, talleres y materiales de educación cívico-electoral, además de intercambiar experiencias sobre mecanismos alternativos para resolver controversias electorales. Estas acciones buscan reducir las barreras que enfrenta la comunidad mexicana en el extranjero para conocer y ejercer sus derechos.

Cooperación con la OEA rumbo a 2027

El presidente del TEPJF también sostuvo un encuentro con Alejandro Encinas Rodríguez, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para fortalecer la relación institucional e identificar oportunidades de colaboración en materia de democracia y justicia electoral.

Durante la reunión se abordó la posibilidad de coordinar actividades relacionadas con las misiones de observación electoral para los comicios de 2027, así como impulsar el intercambio de buenas prácticas y la participación en foros internacionales y espacios académicos especializados.

La agenda incluyó además los desafíos del proceso electoral 2026-2027, la protección de los derechos político-electorales y la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Otro de los puntos fue identificar acciones para facilitar el acceso a la justicia, especialmente para personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, mediante iniciativas que puedan desarrollarse en coordinación con la representación mexicana ante la OEA.