Crisis.750 mil refugiados o desplazados requieren viviendas transicionales en México: HPHM

Migrantes conviven con niños que viajan solos (Ángel Hernández)

La falta de vivienda en México cada vez se convierte en un problema grave no solo para millones de mexicanos: se estima que alrededor de 750 mil personas refugiadas, solicitantes de asilo, o desplazadas internamente requieren viviendas transicionales en nuestro país.

Muchas de ellas son mujeres, niñas y niños se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad debido a la violencia de género y a la trata cuando están en movilidad.

De acuerdo con el estudio Radiografía del Continuum global de vivienda 2026, de Hábitat para la Humanidad, cuando mujeres, niñas y niños, están en situación de movilidad son más vulnerables a sufrir violencia o trata, por ello lo primero que necesitan tener es un refugio seguro.

La vivienda transicional es un alojamiento temporal con servicios de apoyo diseñado para ayudar a personas en situaciones de vulnerabilidad como (refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos), sobrevivientes de violencia doméstica o de género que egresan de refugios de seguridad inmediata aunque solo es por un periodo máximo de 24 meses son pagos de alquiler muy bajos.

En México no existe una estimación oficial del número total de mujeres y niñas migrantes en tránsito o movilidad, o cuántas de ellas carecen de un hogar, lo cual habla de su invisibilidad.

Sin embargo, datos de ACNUR, muestran que en 2023 se registraron más de 140 mil solicitudes de asilo, de las cuales 42% correspondieron a mujeres y 24% a niñas, niños y adolescentes.

“Hablamos de 58 mil 800 mujeres y más de 33 mil niños y adolescentes que solicitaron asilo” , alerta Beatriz Fuentes Aldana, experta en el tema, y directora y fundadora de Casa Fuente de Apoyo a Mujeres Niñas y Niños Víctimas de Violencia A.C

Recuerda que la ACNUR coloca a México entre los primeros 5 países del mundo con nuevas solicitudes de personas de más de 100 países y ha reportado que decenas de miles de personas en movilidad requieren alojamiento temporal y acceso a albergues

En tanto que el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (IBERO) documentó al menos 15 mil 795 personas desplazadas internas en 73 eventos ocurridos durante 2025 en 11 estados del país.

Alerta que muchas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares de forma repentina para salvaguardar su integridad física frente a amenazas directas, enfrentamientos armados o control territorial por parte de grupos criminales.

Según el l informe “Travesías Forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, identificó que el 83% de los desplazamientos estuvieron relacionados con violencia vinculada a la criminalidad organizada, mientras que entidades como Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor cantidad de casos.

La vivienda transicional es de duración limitada y generalmente se otorga por un periodo de hasta 24 meses (según el programa o institución).

No es un albergue de emergencia. Funciona como un puente estructurado, no como un destino definitivo ni una estancia indefinida.