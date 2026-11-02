Inspeccionan más de 7 mil toneladas de aguacate para evitar la propagación de plagas en Michoacán

Senasica refuerza vigilancia contra el barrenador del aguacate en Michoacán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mantiene operativos de vigilancia e inspección para proteger las zonas libres del barrenador del aguacate y evitar que cargamentos procedentes de áreas afectadas ingresen a Michoacán.

Entre el 13 de agosto y el 30 de octubre de 2026, el organismo supervisó mil 774 cargamentos que transportaban un total de 7 mil 391 toneladas de aguacate. Todos cumplieron con la normativa establecida para su movilización, como parte de las medidas para mantener el control sanitario y garantizar el seguimiento del fruto desde su origen.

Puntos de revisión en Michoacán

Actualmente, Michoacán cuenta con cinco Puntos de Verificación Interna (PVI), ubicados en Apatzingán, Buenavista, Cotija, Jiquilpan y Zamora. En estos sitios, personal de los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, con apoyo de oficiales estatales autorizados por el Senasica y de la Guardia Nacional, revisa los cargamentos que circulan por la entidad.

A estas labores se suman seis rutas de inspección itinerante autorizadas por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, cuyo propósito es detectar embarques que utilizan caminos secundarios o brechas para trasladar el producto.

Mediante estos recorridos, el pasado 28 de octubre fueron localizados dos cargamentos de aguacate con presencia de plaga. Uno fue devuelto a su lugar de origen y el otro destruido para impedir que el agente patógeno se extendiera a otras zonas productoras.

Vigilancia en estados vecinos

Para reforzar el control de los accesos a Michoacán, el Senasica autorizó la instalación de tres puntos de verificación adicionales: dos en Nayarit y uno en Jalisco. También se habilitaron dos rutas itinerantes en carreteras que conectan con la entidad.

Además, se encuentran en proceso de autorización otros cuatro puntos de revisión en Colima, con los que se busca ampliar la vigilancia sobre los cargamentos que ingresan a la región.

La supervisión también incluye recorridos en huertas, donde se toman muestras de frutos y se colocan trampas que son revisadas periódicamente. Estas acciones permiten identificar oportunamente la presencia de plagas reguladas y, cuando es necesario, activar los planes de emergencia correspondientes.

Nuevas reglas para trasladar el aguacate

El 1 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece los requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de aguacate fresco destinado a la exportación.

La disposición regula el traslado del fruto desde las huertas hasta las empacadoras autorizadas y busca eliminar la intermediación durante ese proceso. Con ello, las autoridades pretenden garantizar la trazabilidad del producto y verificar que cumpla con las condiciones sanitarias exigidas por los mercados internacionales.

Como parte de este esquema, el Senasica registra y certifica las huertas que se encuentran libres del barrenador del aguacate y que cumplen con los requisitos para participar en el comercio internacional.

Aguacate mexicano llega a 36 países

México exporta aguacate a 36 países, principalmente a Estados Unidos, Canadá, Japón y Costa Rica. En lo que va de 2026 se han emitido 37 mil 840 certificados de exportación, que respaldan el envío de cerca de un millón de toneladas de fruta.

A nivel nacional, 103 municipios y 12 zonas agroecológicas distribuidas en 10 estados cuentan con reconocimiento como áreas libres del barrenador del hueso del aguacate. En conjunto, abarcan 243 mil 926 hectáreas, equivalentes al 93 por ciento de la superficie cultivada en el país.

Michoacán, principal productor nacional, concentra 50 municipios reconocidos y 185 mil 705 hectáreas bajo este estatus fitosanitario.