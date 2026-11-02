Inés Gómez Mont busca amparo en EU: ¿Cuál es su situación legal y por qué la podrían liberar?

Inés Gómez Mont La conductora acusada de fraude fiscal en México fue detenida por asuntos migratorios en Estados Unidos (FGR)

Inés Gómez Mont, conductora de televisión que enfrenta cargos en México por fraude fiscal, presentó un amparo en Estados Unidos tras detención por autoridades migratorias el pasado viernes 30 de octubre.

¿Qué se sabe sobre situación legal de Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

Inés Gómez Mont fue detenida el pasado viernes por elServicio de Inmigración Y Control de Aduana (ICE). La detención se debió a cuestiones relacionadas a su estatus migratorio, el cual las autoridades no han dado a conocer a detalle. Por otro lado, Gómez Mont enfrenta acusaciones de fraude fiscal multimillonario en México y la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden de aprehensión en su contra.

La defensa legal de Mont presentó un habeas corpus, el cual funciona de manera similar a un amparo, ante una corte federal de Florida. El objetivo es que permanezca en libertad mientras se resuelve su situación migratoria, y evitar así que sea trasladada a un centro de detención.

El juez encargado, Jeffrey Kuntz, rechazó la solicitud de resolverlo de manera inmediata, pero ordenó a ICE justificar la detención de Gómez Mont. Esta se debe presentar el próximo miércoles 4 de noviembre a más tardar.

Su defensa legal argumenta que el tratamiento médico de una de sus hijas requiere que no sea trasladada. Si el juez falla a favor de su habeas corpus, Gómez Mont todavía tendría comparecer ante un juez migratorio.