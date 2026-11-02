El IMSS le cambia la vida a Tadeo de 9 meses, con hipoacusia profunda bilateral

bebé con hipoacusia Implante coclear colocado a bebé de 9 meses, le cambia la vida al menor quien nació con hopoacusia profunda bilateral congénita, y ahora tiene la oportunidad de escuchar y desarrollar el lenguaje. Su papá, Marcos Farfán agradece al Seguro Social este tipo de programas, que por sus costos, de no ser por el IMSS, no se podrá tener acceso

Para el señor Marcos Farfán Mejía, padre del pequeño Tadeo de 9 meses, quien nació con hipoacusia profunda bilateral congénita, contar con el servicio del Seguro Social le cambió la vida a su hijo, ya que el menor fue incluido en el programa de implantes cocleares que se colocan en el IMSS.

El pequeño Tadeo ahora podrá tener mejores oportunidades de desarrollo con el aparato que le permitirá escuchar y le fue colocado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ello, debido a que Tadeo nació con hipoacusia profunda bilateral congénita, que estaba condicionando una pérdida de la audición profunda y que, a su vez, le iba a impedir desarrollar lenguaje.

El derechohabiente del Seguro Social, externó su agradecimiento al instituto por la oportuna atención en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Seguro Social.

“Cuando me mencionaron que el Seguro (Social) podía apoyarnos con esta cirugía... la verdad, me dieron una luz de saber que no iba ser muy tarde para él... Y se hicieron las intervenciones necesarias para que llevara una vida lo más normal posible. La verdad me alegra mucho que se tengan este tipo de programas”.

Asimismo, Marcos Farfán manifestó su sorpresa al enterarse de la gran ayuda que representó para él y su hijo saber de los beneficios con que cuenta con el Seguro Social.

“La verdad yo no me esperaba que fuera tanta la ayuda que tenemos respecto al Seguro, pero la verdad se me hace hasta cierto punto, yo creo que algunas personas lo veríamos milagroso, de que a lo mejor son cosas a las que no podríamos tener acceso por los costos y que esto nos lo brinde el Seguro y es bastante alentador, bastante bueno.

Al respecto, cabe mencionar que un implante puede costar en hospitales privados arriba de 500 mil pesos, más estudios preoperatorios y gastos hospitalarios.

Ya con su implante coclear, Tadeo ha comenzado su terapia auditiva, con sonidos básicos para comenzar a identificarlos “un juguetito de ratón y hacer el sonido, o una serpiente, para estimularlo y que el menor vaya asociando esos sonidos a los animales. Primero hacemos los sonidos y le mostramos el animal para que vaya viendo e identificando”.

implante coclear El programa de colocación de implantes cocleares en el IMSS, mejora la calidad de vida de pacientes menores, al recuperar la audición y adquirir habilidades del lenguaje, mejorar las habilidades cognitivas y poder incorporarse a entornos familiares, escolares y sociales con normalidad

DERECHO A LA IGUALIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Es importante destacar que en junio del 2024 IMSS aprobó por unanimidad que niñas, niños, y adolescentes con discapacidad auditiva y que sean candidatos reciban implantes cocleares para garantizar el derecho de igualdad y a una vida de no discriminación por alguna discapacidad.

Desde octubre del 2024 el IMSS se convirtió en el pionero en la colocación de implantes cocleares, procedimiento que permite a través de un dispositivo electrónico en el aparato auditivo, recuperar la audición de manera suficiente o completa.

Este programa del IMSS permite a menores recuperar la audición y con ello adquirir habilidades del lenguaje, mejoran habilidades cognitivas y pueden incorporarse a entornos familiares, escolares y sociales con normalidad, mejorando su calidad de vida.

Este programa a beneficiado a dos adultos y decenas de niños de: Jalisco, Tabasco, Baja California, Querétaro, Coahuila, Ciudad de México y Veracruz, cuyas operaciones se concentran en la (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente y Siglo XXI y el Hospital General del CMN La Raza.

REFORMAS DE INCLUSIÓN EN EL IMSS DAN MÁS OPORTUNIDADES A DERECHOHABIENCIA

El doctor Román Alberto Peña Medina, jefe de servicio de Otorrinolaringología pediátrica del Hospital de Pediatría del Siglo XXI, realizó la colocación del implante coclear en el oído derecho, a Tadeo, quien se convirtió en uno de los pacientes más jóvenes en recibir este tratamiento en la institución.

Enfatizó que al ser el Seguro Social la institución pública más grande del país, brinda la oportunidad de atención a derechohabientes quienes “no podían acceder a estos programas, antes de que el IMSS hiciera estas reformas de inclusión para la colocación de aparatos. Esto permite que cada vez más población tenga la oportunidad de mejorar su calidad de vida”, señaló.

EN CUANTO SE ENCIENDE EL IMPLANTE, COMIENZA A PERCIBIR SONIDOS

Subrayó que en cuanto se enciende el implante coclear, el paciente comienza a tener señal auditiva eléctrica al cerebro y comience a percibir sonidos, y aunque requiere también cierta rehabilitación, vía estimulación, en el caso de Tadeo, “al ser tan pequeño generalmente la rehabilitación es más corta y tiene mejor pronóstico en cuanto al desarrollo del lenguaje”, indicó.

Después del encendido del implante, dijo, viene un periodo de adaptación, incluidas consultas de seguimiento para realizar mapeo del aparato e ir ampliando el rango de audición, actualizar el estimulador, llevar a cabo una terapia de lenguaje y mantener una constante estimulación en casa.

Entre los cuidados, se deberá cuidar que el bebé no se golpeé en zonas cercanas al aparato y mantener terapia de lenguaje.

Subrayó que en el presente año se han colocado más de 38 implantes de este tipo en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en niños de todas las edades.

A su vez, la doctora Mara Vázquez, adscrita al servicio de audiología del citado centro médico enfatizó la buena respuesta de Tadeo en las consultas de seguimiento al reaccionar a sonidos y en las sesiones de mapeo para programar el procesador del implante, se ha realizado con éxito un aumento progresivo de la estimulación auditiva.