​Pemex alcanza su nivel más bajo de deuda en 12 años al cierre del tercer trimestre 2026

Pemex alcanza su nivel más bajo de deuda en 12 años

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una deuda financiera de 77 mil 606 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2026, lo que representa su nivel más bajo en los últimos 12 años tras lograr una reducción del 9% en comparación con el cierre de 2025.

Esta baja equivale a una disminución aproximada de 8 mil millones de dólares respecto a diciembre pasado y suma una reducción de más de 28 mil millones de dólares frente a los niveles registrados en 2018.

​Durante la presentación de resultados, Elizabeth González, directora de Finanzas de Pemex, destacó que este avance responde a la estrategia de fortalecimiento financiero de la estatal y al compromiso de mantener un endeudamiento neto adicional cercano a cero. A este esquema se suman las aportaciones de capital y apoyos otorgados por el Gobierno Federal, factores clave para aliviar la concentración de vencimientos de la empresa.

​De acuerdo con las cifras de la petrolera, en 2011 la deuda se ubicaba en 55 mil 951 millones de dólares. A partir de ese año, el pasivo experimentó incrementos constantes que posicionaron a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo, alcanzando un pico de 113 mil 227 millones de dólares en 2020.

​El cambio de tendencia inició en 2021 (cuando el saldo se ubicaba en 109 mil 296 millones de dólares), iniciando una trayectoria descendente respaldada por las aportaciones gubernamentales y avances en liquidez y gestión de pagos.

Para lograr estos resultados al 30 de septiembre de 2026, Pemex y sus subsidiarias llevaron a cabo actividades de financiamiento —incluyendo créditos bancarios de corto plazo— por un total de 490.3 mil millones de pesos (27.5 mil millones de dólares), mientras que las amortizaciones registradas sumaron 34.5 mil millones de pesos.