Regulación de celulares en escuelas entra en vigor este 3 de noviembre: reglas, excepciones y posibles sanciones

Celulares en escuelas de educación básica El uso de dispositivos electrónica tendrá nuevas restricciones a nivel nacional a partir de este martes 3 de noviembre.

Este martes 3 de noviembre, millones de estudiantes de nivel básico en primarias y secundarias estarán regresando a clases luego de disfrutar el megapuente por el Día de Muertes. Sin embargo, será este día cuando comiencen a aplicar las nuevas normativas en contra del uso de dispositivos celulares en las aulas aprobadas este 2026.

¿Por qué se implementó la regulación de celulares en las escuelas?

A partir de este martes 3 de noviembre de 2026, entrará en vigor una nueva regulación sobre el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales en las escuelas públicas y particulares de México. La medida, impulsada por la Secretaría de Educación Pública y aprobada por las autoridades educativas de las 32 entidades federativas, busca reducir las distracciones en las aulas, fortalecer la convivencia entre estudiantes y proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

La disposición forma parte del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre de este 2026 y que establece nuevas condiciones para el uso de dispositivos digitales en los distintos niveles educativos.

En el caso de educación básica, la restricción contempla toda la jornada escolar, por lo que los celulares no podrán utilizarse durante las clases ni en los recreos, salvo determinadas excepciones relacionadas con actividades educativas, emergencias o necesidades específicas de los estudiantes.

La SEP explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar ambientes escolares saludables, seguros e inclusivos, en los que las niñas, niños y adolescentes puedan concentrarse en sus actividades académicas y desarrollar habilidades cognitivas, sociales y emocionales.

De acuerdo con el Gobierno de México, aunque los teléfonos celulares y otros dispositivos digitales pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando se utilizan con fines pedagógicos, su uso excesivo, inadecuado o sin supervisión puede afectar la atención, la concentración, la interacción social y el aprovechamiento académico.

El acuerdo también señala que el uso de dispositivos durante los recreos y otros periodos de convivencia puede disminuir la actividad física y limitar la comunicación directa entre estudiantes, por lo que la regulación busca recuperar espacios de interacción presencial, fomentar la creatividad y fortalecer las relaciones dentro de las comunidades escolares.

¿Qué deben saber los estudiantes, madres y padres de familia sobre la nueva regulación de dispositivos celulares?

El acuerdo establece que, en educación básica inicial que abarca preescolar, primaria y secundaria, los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales deberán permanecer sin utilizarse durante toda la jornada escolar.

La SEP publicó un decálogo de orientación para estudiantes y familias, en el que se detallan las principales recomendaciones y conductas que deberán evitarse dentro de los planteles educativos.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

No utilizar celulares durante las clases ni en el recreo . Los estudiantes deberán mantener sus dispositivos guardados durante toda la jornada escolar.

. Los estudiantes deberán mantener sus dispositivos guardados durante toda la jornada escolar. Evitar el uso de redes sociales y videojuegos digitales dentro de la escuela. La finalidad es favorecer la convivencia presencial y reducir las distracciones.

y videojuegos digitales dentro de la escuela. La finalidad es favorecer la convivencia presencial y reducir las distracciones. No tomar fotografías , grabar audios o videos de compañeros, docentes o personal escolar sin su consentimiento. Tampoco deberán compartirse imágenes de otras personas sin autorización.

, grabar audios o videos de compañeros, docentes o personal escolar sin su consentimiento. Tampoco deberán compartirse imágenes de otras personas sin autorización. Evitar conductas de acoso , discriminación o violencia digital. La regulación busca prevenir situaciones de ciberacoso y agresiones que puedan afectar la convivencia escolar.

, discriminación o violencia digital. La regulación busca prevenir situaciones de ciberacoso y agresiones que puedan afectar la convivencia escolar. No utilizar dispositivos sin autorización para actividades académicas. Los celulares solo podrán emplearse cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo la orientación del personal docente.

El decálogo también recomienda que los estudiantes dejen sus dispositivos en casa cuando no sean necesarios o los mantengan guardados durante el horario escolar.

¿Hay excepciones para utilizar el celular en las escuelas?

Sí. El acuerdo contempla situaciones específicas en las que los dispositivos podrán utilizarse durante la jornada escolar.

La primera excepción corresponde a las actividades educativas previamente programadas, siempre que exista una intención pedagógica y que el uso del dispositivo se realice bajo la orientación de maestras y maestros.

También se contemplan situaciones de emergencia personal, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión educativa. Asimismo, podrán realizarse ajustes cuando existan necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades escolares.

Esto significa que la regulación no establece una prohibición absoluta de llevar teléfonos celulares a las escuelas, sino una restricción de su uso durante el horario escolar, con excepciones justificadas.

¿Cuáles podrían ser las sanciones por utilizar el celular en la escuela?

Uno de los puntos que deben tener en cuenta madres y padres de familia y estudiantes es que el acuerdo de la SEP privilegia un enfoque formativo y preventivo, por encima de uno exclusivamente restrictivo o punitivo.

El documento oficial no establece una sanción nacional específica, como una multa económica, suspensión automática o expulsión, por el simple hecho de utilizar un celular durante la jornada escolar.

En su lugar, el acuerdo plantea que las comunidades educativas deberán difundir, explicar y construir acuerdos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, tomando en cuenta las características y necesidades de cada plantel.

En este contexto, la SEP busca que la regulación se aplique de manera coordinada en las escuelas públicas y particulares del país, con la participación de docentes, estudiantes y familias.