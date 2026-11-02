Tragedia en Pachuca: avioneta se desploma y reportan dos personas fallecidas; todo lo que se sabe hasta ahora

Tragedia en Pachuca Una aeronave se desplomó en la capital hidalguense. (Especial)

Una avioneta se desplomó este lunes sobre la avenida El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales para atender el accidente.

De acuerdo con reportes preliminares, la aeronave con matrícula XB-AZG cayó en esa vialidad y posteriormente se incendió.

#CNHIDALGO| Se desploma y se incendia una avioneta en la colonia El Tezontle, en Pachuca, cerca de Sam’s Club de Venta Prieta. De manera preliminar, reportan dos personas fallecidas, dato aún sin confirmación oficial. Cuerpos de emergencia y elementos de seguridad atienden el incidente. 🎥 #RRSS — CNHIDALGO TV (@CNHidalgoTv) November 2, 2026

En el sitio trabajan elementos de emergencia para controlar la situación.

De manera preliminar, se reporta un saldo de dos personas fallecidas.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre la identidad de las víctimas ni las causas del accidente.

¿Qué es lo que se sabe del accidente aéreo en Pachuca?

Una avioneta con matrícula XB-AZG se desplomó sobre la avenida El Tezontle, a la altura de la calle de los Minerales, en Pachuca, Hidalgo, donde se registró un incendio que fue sofocado por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente dejó dos personas fallecidas y una persona lesionada.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía Municipal de Pachuca, personal de Protección Civil de Pachuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo, quienes participaron en las labores de atención del siniestro y control del fuego.

Como parte del operativo, la avenida El Tezontle fue cerrada a la circulación, mientras personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) inició las diligencias correspondientes para integrar la investigación y determinar las causas del desplome de la aeronave.