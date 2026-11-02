SRE confirma la muerte de un mexicano en el accidente ferroviario de España

SRE confirma la muerte de un mexicano en accidente ferroviario de España

Este lunes, el Gobierno de México confirmó la muerte de un ciudadano mexicano que permanecía desaparecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, cerca de la localidad de Urda, en la provincia española de Toledo.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades españolas confirmaron la identidad del mexicano, cuya desaparición había sido reportada tras el siniestro, que dejó al menos 69 fallecidos.

La Cancillería mexicana no reveló la identidad de la víctima ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Agradeció la colaboración de las autoridades españolas, especialmente de la Guardia Civil, en las labores de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.

También explicó que la Embajada de México en España ha brindado asistencia consular a los familiares del fallecido que viajaron a ese país y los acompaña en los trámites para la repatriación de sus restos.

Además detalló que ya se realizan las gestiones necesarias para apoyar con los gastos funerarios y el traslado del cuerpo a México, respetando las decisiones de la familia.

En el mismo comunicado se relata que los familiares han expresado su agradecimiento a las instituciones que participaron en la búsqueda, así como a las personas que les manifestaron su solidaridad.

El accidente ocurrió el 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad de la empresa pública española Renfe chocó por detrás con otro de la compañía Iryo que permanecía detenido en la vía, en las inmediaciones de Urda.

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de heridos, además de al menos 69 víctimas mortales, en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.

El siniestro motivó la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y la apertura de investigaciones para determinar sus causas y posibles responsabilidades.