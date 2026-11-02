SRE recomienda evitar viajes no necesarios a Arabia Saudita por tensión en Medio Oriente

México emite alerta de viaje para Arabia Saudita

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomendó a las personas mexicanas evitar los viajes no indispensables a Arabia Saudita, incluidos los relacionados con turismo y visitas familiares, ante el aumento de la tensión en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

La dependencia también exhortó a quienes residen en ese país o se encuentran de tránsito a extremar precauciones, mantenerse informados y atender las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades.

Recomendaciones

Entre las principales medidas, la Cancillería pidió mantenerse atentos a las alertas telefónicas que advierten sobre posibles ataques. En caso de recibir alguna, recomendó buscar resguardo en un lugar seguro, ya sea dentro del domicilio o en el centro de trabajo.

Otra de las advertencias se relaciona con la difusión de fotografías y videos sobre incidentes vinculados con el conflicto. La SRE pidió no compartir este tipo de material en redes sociales bajo ninguna circunstancia, debido a que hacerlo constituye un delito severamente penalizado en Arabia Saudita.

Asimismo, recomendó seguir las redes sociales de la Embajada de México para consultar información oficial y actualizada sobre la situación de seguridad.

Registro ante la Embajada de México

La dependencia también invitó a las personas mexicanas que se encuentren en Arabia Saudita a registrar sus datos en el directorio de la Embajada de México, mediante el código QR habilitado para este propósito.

Con estas medidas, la Cancillería busca que los connacionales que viven o transitan por ese país cuenten con información y puedan recibir avisos oficiales ante cualquier situación relacionada con la tensión en Medio Oriente.