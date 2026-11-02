Van 19 renuncias en el INE de personal cercano a Guadalupe Taddei

El consejo general del INE continúa con las revisiones a nombramientos que hizo la ahora exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

Renuncias en el INE — Siete días después de la renuncia formal de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del INE, las dimisiones de personal cercano a ella se ha acelerado y son ya 19 los que han dejado sus cargos y entre quienes figuran Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social y Juan Manuel Vázquez, exdirector ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

Dentro del órgano autónomo el consejo general lleva a cabo una revisión rigurosa de la estructura de primero y segundo niveles administrativos del INE, así como los nombramientos que se hicieron durante la administración de Taddei.

La salida de la ahora consejera presidenta del INE se registró tras la difusión de videos, fotografías y contratos que la involucran de manera directa en un sentido muy personal con José Alfredo Hernández Casillas, empresario de Cajas Graf, dedicado a fabricar y suministrar materiales electorales como urnas, casillas, boletas y mamparas y quien según las denuncias publicadas en la prensa es quien daba instrucción para la entrega de contratos.

Entre las más recientes renuncias destacan la de Juan Manuel Vázquez, exdirector de Asuntos Jurídicos, y quien después quedó como jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

A la lista se suma Pedro Pablo Chirinos, exdirector de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLE), Sergio Uzeta Murcio, excoordinador de Comunicación Social del INE y quien anteriormente había sido inhabilitado por 10 años por presuntas irregularidades registradas durante su gestión en la agencia Notimex.

Jorge Egren Moreno Toscano, extitular de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral también dimitió al ser uno de los cercanos a Taddei; Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la Oficina de Presidencia; Iliana Araceli Hernández Gómez, excoordinadora de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Achar, extitular de Servicios de Informática, y Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien encabezó la Dirección de Recursos Materiales.

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