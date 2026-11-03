Aguinaldo 2026 ¿Quiénes lo van a cobrar antes del Buen Fin? (Pexels)

Ya estamos en la recta final del año y con ello llega una de las temporadas favoritas de compras, el Buen Fin. Es por eso que algunas personas se preguntan si el pago del aguinaldo se adelantará para aprovechar las ofertas de esta decimosexta edición.

El Buen Fin es un evento que se realiza con el propósito de incentivar el consumo, así como la actividad comercial, mediante distintas promociones y descuentos, ya sea en tiendas físicas o digitales.

¿Quiénes van a cobrar su aguinaldo antes del Buen Fin?

Las personas que recibirán su aguinaldo primero serán los trabajadores del Gobierno, debido a que se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que se establece que el aguinaldo podrá cubrirse desde el 10 de noviembre en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Estas son las personas que podrán recibir antes su aguinaldo:

Trabajadores de las dependencias y entidades cuya relación laboral se rija por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

cuya relación laboral se rija por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Personal operativo de confianza , de enlace y de mando.

, de enlace y de mando. Personal del Servicio Exterior Mexicano en el país y representaciones en el extranjero.

en el país y representaciones en el extranjero. Militares activos.

Determinadas personas que hayan sido contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

con cargo al capítulo de Servicios Personales. Pensionados y beneficiarios de haberes de retiro previstos en el decreto.

A pesar de que la ley establece que el pago del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre, algunos empleadores han decidido adelantarlo para antes del Buen Fin el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre; cabe aclarar que este adelanto no es una obligación para las empresas.

¿Qué dice la ley sobre las fechas de pago y cómo se calcula el aguinaldo?

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, todas las personas que mantengan una relación de trabajo subordinado tienen derecho a un pago anual. En su artículo 87 establece que el pago del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre.

El aguinaldo equivale a mínimo 15 días de salario por un año laborado, mientras que aquellos que hayan trabajado un tiempo menor al año también tienen derecho al aguinaldo, aunque en proporción al periodo de servicio.