Taddei “es indefendible”, admite Morena; falló en su encargo

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel pinta raya de su partido de Taddei

La dirigencia nacional de Morena, reconoció que la ex presidenta de INE, Guadalupe Taddei es “indefendible”, pues falló en su encargo y en los principios con los que debe conducirse cada servidor público en su gestión.

“Quien falla son las personas, la ex consejera presidenta es indefendible, para nosotros significa que no se condujo con los principios que debe conducirse cualquier servidor público, independientemente del origen político y de quien tenga una responsabilidad institucional”, sentenció la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

La lideresa morenista insistió en deslindar a Taddei de su partido y aseveró que cada quien debe hacerse cargo de sus actos, pues explicó que el partido guinda solo empujó un proceso para realizar un cambio en las instituciones.

“La oposición ha insistido en querer decir que en Morena nombramos a los consejeros. En Morena empujamos un proceso democrático, un cambio en las instituciones, como es el caso del Poder Judicial y las personas deben hacerse cargo, responsables de sus actos, cualquiera de nosotros así lo debemos de hacer”, señaló.

En ese contexto, aseguró que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la encargada de realizar las investigaciones, que consideró deben extenderse a administraciones pasadas del INE.

“Será la Auditoría Superior de la Federación, quien haga las investigaciones correspondientes del pasado y del presente del INE y para nosotros también esto es muy importante. ¿Por qué del pasado? Porque es una red de corrupción que se tejió desde hace varios años, desde hace varios periodos", insistió

Montiel insistió en que en el caso de Taddei “quienes fallan son las personas” y sentenció que la ex presidenta del INE no actuó con responsabilidad institucional.

Sin embargo recalcó que se debe indagar una red de corrupción no solo durante el periodo de Taddei, sino también durante la presidencia de Lorenzo Córdova y con Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del organismo durante 15 años.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el momento suman 30 las bajas de personal cercano a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

A través de un comunicado, las 10 consejerías en activo confirmaron que continúan el análisis de pedir la renuncia a más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, dijeron, “en un proceso que se realiza de manera colegiada”.

Hasta el momento, suman 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el Jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, que han presentado su renuncia.