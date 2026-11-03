Vinculación de líneas celulares ya supera los 100 millones gracias a la participación ciudadana

Registro de líneas telefónicas móviles A partir del 9 de enero de 2026, México comenzó a aplicar de forma obligatoria el registro de líneas de telefonía móvil, un proceso que exige asociar cada número telefónico a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente. (Graciela López Herrera)

México superó los 100 millones de líneas celulares vinculadas a la identidad de una persona, informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que reportó un avance de 83.3% respecto de las aproximadamente 120 millones de líneas que se prevé registrar al cierre de 2026.

Con corte al 2 de noviembre, el organismo contabilizó 100 millones 518 líneas vinculadas, resultado que atribuyó a la participación de millones de usuarios en el proceso.

La medida busca reducir el anonimato en el uso de telefonía móvil y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos como fraude y extorsión. De acuerdo con la CRT, México se suma a una práctica adoptada en al menos 166 países, donde las líneas celulares se asocian con una identificación oficial.

¿Cómo se hace la vinculación?

El trámite debe realizarse directamente ante las compañías telefónicas, ya sea mediante sus plataformas digitales o en centros de atención, y no ante el Gobierno. Las empresas son responsables de recabar y resguardar la información de sus usuarios.

La vinculación requiere una identificación oficial vigente con CURP y puede realizarse sin saldo ni consumo de datos. Además, las personas pueden completar el procedimiento en cualquier momento, sin necesidad de esperar la fecha asignada según la terminación de su número.

La CRT aclaró que las líneas suspendidas pueden reactivarse una vez vinculadas, por lo que el servicio no se pierde ni se cancela de manera definitiva.

Calendario de fechas límite

El calendario establece fechas límite para los números restantes: el 15 de noviembre para terminaciones en 6; el 30 de noviembre para el 7; el 15 de diciembre para el 8, y el 31 de diciembre para el 9.

Las personas usuarias pueden consultar los enlaces oficiales de las compañías telefónicas en registratulinea.crt.gob.mx, así como solicitar orientación mediante el correo dudasvinculacion@crt.gob.mx o el número 079, disponible las 24 horas.