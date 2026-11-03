INAPAM 2026: los mejores descuentos que puedes obtener con tu tarjeta en noviembre (Pexels/INAPAM)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene un directorio exclusivo de descuentos para las personas que cuenten con la credencial vigente.

Sus categorías de descuento se dividen en alimentación; asesoría y servicios legales; educación; recreación y cultura; predial y agua; salud; transporte; vestido y hogar.

Mejores descuentos de noviembre con la credencial del INAPAM

Esto son algunos descuentos destacados que podrás recibir con la credencial vigente del INAPAM en el mes de noviembre:

Aeroméxico ofrece el 15% de descuento en su tarifa base a las personas adultas mayores.

ofrece el 15% de descuento en su tarifa base a las personas adultas mayores. Cinemex y Cinépolis tienen un descuento aproximando del 15% al 20% en boletos en salas tradicionales en el formato 2D.

y tienen un descuento aproximando del 15% al 20% en boletos en salas tradicionales en el formato 2D. Farmacia Guadalajara cuenta del 5% al 10% en medicamentos y productos participantes.

cuenta del 5% al 10% en medicamentos y productos participantes. Sam’s Club ofrece el 5% en el área de farmacia, también necesitarás contar con la membresía activa.

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, obtienes la membresía v.club sin costo, válida por un años, y precios preferenciales y rebajas de hasta 20%. Walmart, Walmart Express y Bodega Aurrerá otorga un 7% en farmacia en los primero 10 días del mes y un 5% del 11 a final de mes.

Puedes consultar el directorio completo de cada entidad en la página oficial del INAPAM.

¿Cuáles son los requisitos y cómo se puede tramitar la credencial del INAPAM?

Al momento de tramitar la credencial del INAPAM deberás tener 60 años cumplidos o más. Además de presentar:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, cédula profesional, carta de identidad o cartilla militar.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

Fotografía reciente. tamaño infantil a color o blanco y negro.

También necesitarás el CURP actualizado y número telefónico de un contacto de emergencia.

Los registros se realizan de manera presencial en los Módulos de Bienestar, distribuidos en todo el país; el horario de atención en la mayoría de los módulos es de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.