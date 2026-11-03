ASF investigará contratos del INE por más de mil 800 millones de pesos vinculados a gestión de Guadalupe Taddei

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará una revisión de las operaciones y contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos los relacionados con montos superiores a mil 800 millones de pesos durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que la ASF es la única institución facultada para auditar a los organismos autónomos, mientras que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encarga de revisar las dependencias que forman parte del Gobierno federal.

Sheinbaum señaló que el auditor superior presentó recientemente un informe ante la Cámara de Diputados, en el que dio a conocer los avances de las revisiones al INE. Detalló que se contempla una auditoría de los periodos anteriores a 2023, además del fortalecimiento de una revisión que ya había comenzado para los años posteriores.

La presidenta explicó que, una vez que concluyan las auditorías, si se encuentran elementos que puedan constituir un delito, los resultados serán enviados a la Fiscalía General de la República (FGR). En caso de detectar faltas administrativas, corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa atender los procedimientos correspondientes.

Ante los cuestionamientos sobre la independencia del INE y el posicionamiento del Consejo Coordinador Empresarial, que pidió mantener la autonomía del organismo, Sheinbaum hizo un recuento de las reformas electorales que se han realizado en México.

Recordó que en 1988 se impulsaron cambios después de las denuncias de fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas. Posteriormente, en 1996, se realizó otra reforma que otorgó autonomía al organismo electoral, impulsada por el movimiento democrático de aquella época. También mencionó la reforma de 2006, después de las controversias por la elección presidencial, y la de 2014, que se realizó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como parte del llamado Pacto por México.

Sobre este último cambio, señaló que se concentró en el INE la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), cuando anteriormente esa responsabilidad correspondía a los congresos estatales. La mandataria consideró que esta modificación representó una concentración de decisiones en el organismo nacional y sostuvo que es necesario revisar cómo se ha desarrollado el sistema electoral desde entonces.

Asimismo, defendió que el INE debe contar con autonomía y ser una institución fuerte, pero afirmó que su principal responsabilidad debe ser proteger la voluntad popular y garantizar que los resultados electorales representen la decisión de la ciudadanía.

Sheinbaum también recordó su propuesta de reforma electoral, que contemplaba eliminar las listas de legisladores plurinominales, reducir el financiamiento público a los partidos políticos, modificar los mecanismos de representación proporcional y fortalecer la autonomía de los estados, además de ampliar la participación ciudadana mediante consultas.

Sin embargo, señaló que dicha propuesta no obtuvo el respaldo necesario y cuestionó a los sectores que actualmente defienden la independencia del organismo, al considerar que anteriormente no participaron de la misma manera en las movilizaciones por la democracia.

Aseguró que el país saldrá fortalecido de la discusión sobre el sistema electoral y afirmó que las elecciones de 2027 serán ejemplares. También insistió en que cualquier persona que haya cometido actos de corrupción debe ser investigada y sancionada por las autoridades correspondientes.

La presidenta agregó que las investigaciones sobre los contratos y el manejo de recursos del INE deben continuar por las vías institucionales, sin que esto signifique debilitar la autonomía del organismo electoral.