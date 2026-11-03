Defiende Morena a Andy López Beltrán; “no hay investigación que lo involucre”, dice

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel acusa campaña contra Andy López Beltrán

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, defendió a Andrés Manuel López Beltrán tras el video que transmitió y aseveró que “no hay investigación que lo involucre” en presuntos delitos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y tráfico de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias que se le achacan.

“Quiero decirles que inclusive nuestra presidenta lo ha manifestado: que no hay ninguna investigación que lo involucre. Andrés es un compañero del movimiento y, en su paso por el Comité Ejecutivo Nacional, pues, trabajó mucho”, aseguró.

Montiel aseveró que Andy López Beltrán es víctima de unas campaña política en su contra “por parte de la derecha” y sostuvo que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas.

La postura de la dirigente morenista ocurre en medio de la polémica por los audios, investigaciones periodísticas y declaraciones que han mencionado a López Beltrán y a Jorge Amílcar Olán, empresario señalado por presuntos delitos sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, contrabando y tráfico de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La dirigente morenista aseguró que “la derecha” busca dañar a su partido y la figura del ex presidenta Andrés Manuel López Obrador a través de acusaciones contra su hijo Andrés Manuel López Beltrán a quien señalan por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable.

“Y lo dije en el inicio del proceso electoral, que iban a venir la guerra de calumnias, difamaciones, ataques y demás, porque esa es la estrategia de la derecha. Y lo que se quiere por parte de la oposición es dañar la figura, en el fondo, del presidente López Obrador”, afirmó.

Cuestionada sobre si estaría a favor de una investigación en contra de López Beltrán para deslindarlo de las acusaciones, la morenista recordó que no existe ninguna indagatoria contra el hijo del expresidente.

Sobre las denuncias que han presentado los partidos de oposición en contra de Andy López Beltrán, sostuvo que una denuncia no equivale a una prueba.

“El hecho de que yo vaya con mis carpetas a la fiscalía del estado o demás, esto no implica que sean las pruebas, y eso pues le toca a la Fiscalía General de la República decidirlo”, advirtió.

La controversia se intensificó después de que López Beltrán difundiera un video en el que denunció una campaña de desprestigio, desinformación y guerra sucia contra él, su familia y el movimiento político fundado por su padre.