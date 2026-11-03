TEPJF explora vías de cooperación internacional para acercar la justicia electoral a la ciudadanía mexicana en el exterior

El magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, sostuvo encuentros de trabajo con organizaciones internacionales especializadas en democracia, procesos electorales y participación ciudadana, con el propósito de identificar oportunidades de cooperación que contribuyan a acercar la justicia electoral a la sociedad y fortalecer la protección de los derechos político-electorales.

Como parte de esta visita, el magistrado presidente sostuvo un encuentro con representantes del Instituto Nacional Demócrata (NDI), entre quienes participaron Deborah Ullmer, directora regional de Programas para América Latina y el Caribe, Missy Reif, directora del Programa para México, María Teresa Nogales, directora del Programa para Latinoamerica y el Caribe, y Matt Dippell, director regional adjunto de los programas para América Latina y el Caribe.

El diálogo con el NDI se centró en la transparencia y la rendición de cuentas, así como en estrategias de comunicación judicial, lenguaje claro y herramientas digitales que permitan explicar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y facilitar el conocimiento de los medios de protección de los derechos político-electorales.

Durante ese encuentro se recuperaron los antecedentes de colaboración en la Red Mundial de Justicia Electoral, de la cual el TEPJF ejerce la Secretaría Técnica permanente, para identificar posibles iniciativas de intercambio y formación especializada. La conversación comprendió experiencias de vinculación comunitaria y atención ciudadana orientadas a reducir las barreras de acceso a la justicia y fortalecer la confianza pública.

Por otra parte, en la reunión de este martes con representantes del Instituto Internacional Republicano (IRI), en la que participó Antonio Garrastazu, director para América Latina y el Caribe, se intercambiaron perspectivas sobre educación cívica, participación incluyente y vinculación de las instituciones públicas con las necesidades de la ciudadanía.

Se exploraron posibles actividades de formación e intercambio técnico sobre liderazgo de mujeres, participación política de las juventudes y conocimiento de los mecanismos disponibles para ejercer y defender los derechos político-electorales. Asimismo, se analizaron estrategias de orientación y vinculación territorial dirigidas a personas que enfrentan obstáculos geográficos, sociales, económicos o institucionales para acceder a la justicia.

La agenda de este martes incluyó una reunión con Gerardo de Icaza, a cargo del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (DECO/OEA). El encuentro estuvo orientado al intercambio de experiencias sobre justicia electoral, tutela de los derechos político-electorales y metodologías de observación, así como a la identificación de posibles vías de cooperación técnica.

Entre los ámbitos de colaboración se consideraron, el intercambio de conocimientos jurisdiccionales y el aprovechamiento de las experiencias documentadas por las misiones de observación electoral de la OEA. También se abordaron estrategias para facilitar el acceso a la justicia de grupos históricamente excluidos o en situación de vulnerabilidad, con atención a los retos del proceso electoral 2026–2027.

En el marco de la Misión Electoral para las Elecciones de Medio Término de Estados Unidos, Bátiz García participó, además, en visitas a centros de votación en Maryland durante la jornada electoral del 3 de noviembre. Estas actividades complementaron el programa de intercambio sobre la organización de los comicios y las prácticas de participación democrática.