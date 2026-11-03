Salud y UNAM homologan formación de especialistas en Imagen e Intervención de Mama

Salud La Secretaría de Salud y la UNAM homologan la formación de especialistas en Imagen e Intervención de Mama, con lo que la actualización del programa académico, busca reducir las diferencias en la preparación médica y garantizar competencias equivalentes, sin importar la institución donde se formen

El trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas contribuirá a mejorar la detección, el diagnóstico y la atención del cáncer de mama

La Secretaría de Salud, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialistas de instituciones públicas y privadas concluyeron la primera etapa de actualización y homologación del programa de alta especialidad en Imagen e Intervención de Mama.

Ello, con el objetivo de establecer criterios comunes de formación médica y contribuir a mejorar la detección, el diagnóstico y la atención del cáncer de mama.

La directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, Laura Cortés Sanabria, enfatizó que, por primera vez, profesionales de distintas instituciones del sector salud trabajaron de manera conjunta a fin de construir un programa académico compartido, a partir de sus conocimientos y experiencias.

“Esto es algo histórico, sinceramente se los digo”, expresó al reconocer la disposición de los equipos académicos y médicos que participaron en este proceso.

Asimismo, destacó que este esfuerzo permitirá reducir las diferencias en la formación de especialistas y establecer las competencias que deben adquirir durante su preparación, independientemente de la sede donde realicen sus estudios.

La conclusión de esta primera etapa representa un avance, dijo, pero el siguiente reto será implementar el programa y asegurar que los acuerdos académicos se traduzcan en mejores herramientas para la formación de especialistas.

Resaltó que esta experiencia abre la posibilidad de revisar y actualizar otros programas de alta especialidad.

La jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ana Elena Limón Rojas, explicó que la homologación permitirá que las y los especialistas cuenten con conocimientos y habilidades equivalentes, lo que favorecerá la continuidad de la atención cuando una paciente requiera acudir a otra institución.

Destacó la relevancia de este trabajo frente al cáncer de mama, debido a que el diagnóstico y el tratamiento puede marcar una diferencia en la atención de las mujeres.

A su vez, la doctora radióloga del Instituto Nacional de Cancerología, Lesvia Aguilar, recordó que el proyecto comenzó en 2022, con la revisión de los programas de formación de las distintas sedes para identificar sus fortalezas y las áreas susceptibles de actualización.

Asimismo, señaló que especialistas y profesores han trabajado en la incorporación de avances tecnológicos y nuevos conocimientos sobre la atención del cáncer de mama, a fin de preparar profesionales con las competencias necesarias para participar en la detección, el diagnóstico, los procedimientos de intervención y el seguimiento de las pacientes.

También destacó la responsabilidad de formar nuevas generaciones de especialistas que, a su vez, transmitirán sus conocimientos y experiencias a quienes continúen con esta labor.

Con la conclusión de esta primera etapa, la Secretaría de Salud, la UNAM y las instituciones participantes avanzan hacia la implementación de un programa académico homologado, con el propósito de contar con especialistas mejor preparados y contribuir a que las mujeres reciban atención oportuna y de calidad, independientemente de la institución a la que acudan.