Ciudad de México fortalece su seguridad con menos delitos

La seguridad es una de las principales preocupaciones de quienes viven y transitan por la Ciudad de México. Poder caminar por las calles con tranquilidad, llegar a casa sin miedo, mantener abierto un negocio o saber que las niñas y los niños están seguros en sus escuelas son necesidades que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Con esta visión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha impulsado una estrategia que busca recuperar la tranquilidad de las comunidades, mediante el fortalecimiento de la Policía, el combate a la delincuencia, la prevención del delito y la atención a las causas de la violencia.

Los resultados de los primeros dos años de gobierno muestran avances importantes. Agosto de 2026 fue el mes con menos homicidios dolosos registrados en los últimos 20 años, mientras que el promedio diario de este delito se redujo 50.37% respecto a 2019, al pasar de 4.02 a 2 casos.

También disminuyeron los delitos de alto impacto. Entre enero y agosto de 2026 se registró un promedio de 51.68 delitos diarios, el más bajo desde 2019. Detrás de estas cifras hay un trabajo permanente de investigación, inteligencia y coordinación entre instituciones para combatir a los grupos delictivos y evitar que la violencia siga afectando a las familias.

Como parte de estos esfuerzos, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina y las autoridades federales, logró la detención de 12 mil 8 personas por su presunta participación en delitos de alto impacto.

Sin embargo, la estrategia de seguridad no se limita a las detenciones. También busca llegar a los lugares donde se originan los problemas, escuchar a las comunidades y construir soluciones junto con quienes conocen de primera mano las necesidades de sus colonias.

La paz también se construye

en las colonias

Uno de los principales cambios en la política de seguridad capitalina es la apuesta por los Territorios de Paz, espacios donde la SSC y otras instituciones trabajan de la mano con las comunidades para prevenir la violencia, fortalecer la convivencia y recuperar la confianza.

La idea es sencilla: para tener calles más seguras no basta con que haya más policías. También es necesario atender las condiciones que generan violencia y abrir oportunidades para que las personas puedan vivir mejor.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la SSC realizó más de 9 mil acciones de vinculación territorial que alcanzaron a más de 250 mil personas, principalmente en zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad social.

La prevención también llegó a las escuelas. En las 16 alcaldías se organizaron 80 ferias de seguridad que beneficiaron a más de 72 mil integrantes de comunidades educativas. Además, se impartieron más de 2 mil 400 sesiones sobre prevención de la violencia escolar, derechos humanos, convivencia pacífica y cultura de la denuncia.

Estas actividades alcanzaron a más de 56 mil niñas y niños, 24 mil adolescentes, así como a miles de docentes, madres, padres y personas tutoras.

El objetivo es que desde edades tempranas se cuente con herramientas para identificar situaciones de riesgo, resolver conflictos sin violencia y saber a dónde acudir cuando se necesita ayuda.

A este esfuerzo se suma el programa Alto al Fuego, que trabaja directamente en zonas donde se presentan hechos de violencia armada. A través de visitas domiciliarias, atención de reportes e intervenciones focalizadas, busca prevenir nuevos episodios violentos.

Desde octubre de 2024, los sectores donde opera este programa han registrado una disminución de 5% en la incidencia de homicidio doloso.

Combatir la delincuencia y proteger el patrimonio de las familias

El robo de un vehículo, una llamada de extorsión o un fraude digital pueden alterar profundamente la tranquilidad y la economía de una familia. Por ello, la SSC ha fortalecido las acciones para enfrentar delitos que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

En el combate al robo de vehículos, la coordinación entre la SSC, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Movilidad, el C5 y el Instituto de Verificación Administrativa permitió recuperar más de 13 mil toneladas de autopartes y detener a 175 personas.

También se intensificaron los operativos contra grupos delictivos. En coordinación con las instituciones federales de seguridad se realizaron 308 acciones operativas, que dieron como resultado 433 detenciones, entre ellas las de 105 integrantes de grupos delictivos.

Otro de los temas prioritarios es la extorsión, un delito que afecta tanto a las familias como a quienes todos los días trabajan para mantener sus negocios.

En abril de 2026 se firmó el Pacto contra la Extorsión, que reúne a autoridades, comerciantes, empresarios y organizaciones sociales para fortalecer la prevención y brindar acompañamiento a las víctimas.

Además, dentro de la SSC se creó la Coordinación General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión, con el propósito de ofrecer una respuesta institucional más directa y especializada.

La seguridad también se ha extendido al entorno digital. La Policía Cibernética de la SSC atendió más de 32 mil reportes por incidentes informáticos, brindó cerca de 119 mil orientaciones y logró retirar más de 9 mil contenidos considerados una amenaza.

Estas acciones responden a una realidad cada vez más presente: los riesgos para las personas ya no se encuentran únicamente en las calles, sino también en los teléfonos, las redes sociales y las plataformas digitales.

Una Policía más preparada y cercana a la gente

Tener una Policía cercana significa que las personas puedan identificar a quienes cuidan su colonia, acercarse a pedir ayuda y recibir atención cuando la necesitan.

Con ese propósito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha fortalecido la preparación de sus elementos y los mecanismos de comunicación con la ciudadanía.

Actualmente, 61 mil 835 policías cuentan con el Certificado Único Policial, más de 7 mil han logrado ascensos en su carrera y más de 38 mil han recibido reconocimientos y estímulos por su desempeño.

También se realizaron más de 29 mil acciones de capacitación en derechos humanos y perspectiva de género, para mejorar la atención que reciben las personas.

A través del programa La Policía Cerca de Ti se llevaron a cabo 145 jornadas en 130 cuadrantes, con la participación de más de 9 mil 900 personas. Estos encuentros buscan fortalecer la comunicación directa entre policías, vecinos y comerciantes.

La tecnología también ayuda a mantener ese contacto. La aplicación Mi Policía suma más de 272 mil descargas y más de 4 mil establecimientos se han incorporado a Mi Policía en Mi Negocio, herramientas que permiten solicitar apoyo y mejorar la comunicación con las autoridades.

En el Centro Histórico, una de las zonas de mayor actividad comercial, turística y social de la capital, la SSC reorganizó su operación para contar con 686 elementos y 45 patrullas que atienden 20 cuadrantes bajo un mando único.

Proteger a las mujeres, una prioridad

Para miles de mujeres, sentirse seguras significa poder salir a trabajar, estudiar, utilizar el transporte público o regresar a casa sin temor a sufrir violencia.

Por ello, una parte fundamental de la estrategia capitalina está dirigida a fortalecer la atención y protección de las mujeres.

Durante su primer año de operaciones, la Policía Especializada de Género de la SSC brindó protección y acompañamiento a más de 26 mil mujeres.

Además, realizó más de 20 mil 500 recorridos de vigilancia en territorios prioritarios, mil 800 asesorías técnicas para mejorar la atención de casos de violencia de género y cerca de 800 acciones de proximidad dirigidas a mujeres en situaciones de posible riesgo.

Se trata de avanzar hacia una atención policial que no solamente intervenga ante una emergencia, sino que también escuche, oriente y acompañe a las mujeres cuando enfrentan situaciones de violencia.

Calles más seguras y nuevas oportunidades

La seguridad también implica prevenir accidentes, proteger a peatones y conductores, y procurar que las calles sean espacios seguros para todas las personas.

En este ámbito, la SSC realizó más de 22 mil dispositivos para reducir la velocidad y reforzó los programas de vigilancia vial.

Mediante Salvando Vidas se aplicaron más de 139 mil infracciones y fueron remitidas a depósitos vehiculares más de 94 mil motocicletas. Por su parte, el programa Conduce Sin Alcohol permitió remitir a más de 12 mil personas ante el Juzgado Cívico.

Otro componente importante es la reinserción social. En los centros penitenciarios, 14 mil 600 personas privadas de la libertad participan en actividades productivas y de capacitación laboral, mientras que se han otorgado más de 57 mil servicios educativos.

Estas acciones buscan ofrecer herramientas para que quienes cumplen una sanción puedan desarrollar habilidades, continuar sus estudios y contar con mejores oportunidades de reintegrarse a la sociedad.

La Ciudad de México también ha mantenido el acompañamiento a las expresiones sociales. Durante el periodo reportado, la SSC acompañó 8 mil 623 movilizaciones, con el diálogo y el respeto a los derechos humanos como principios de actuación.

Una ciudad más segura se transforma todos los días

Los avances en seguridad muestran que la reducción de la violencia requiere trabajo constante y acciones en distintos frentes: desde la investigación de los delitos y la presencia policial hasta la prevención en las escuelas, la protección de las mujeres y la atención a las comunidades.

La disminución de los homicidios y los delitos de alto impacto representa un avance importante, pero también plantea el reto de mantener los resultados y lograr que se traduzcan en mayor tranquilidad para la población. La estrategia impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y desarrollada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con instituciones locales y federales, busca acercar la seguridad a la vida cotidiana de las personas, con policías mejor preparados, mayor capacidad de respuesta y una presencia permanente en las colonias, barrios y pueblos de la capital.

Porque detrás de cada acción de prevención, de cada recorrido policial y de cada esfuerzo por combatir la delincuencia hay un mismo propósito: que las familias puedan vivir con tranquilidad, que las niñas y los niños crezcan en entornos seguros y que todas las personas puedan disfrutar de su ciudad con libertad.

Construir paz es también recuperar la confianza, fortalecer a las comunidades y trabajar todos los días para que la seguridad llegue a todos los rincones de la CDMX.