INE: ¿Cuántos funcionarios han renunciado tras la salida de Taddei? (Edgar Negrete Lira)

Mediante un comunicado oficial, el Instituto Nacional Electora (INE), confirmó la salida de algunos funcionarios de la institución en distintas áreas, tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE.

Taddei renunció después de 33 años de trayectoria en el servicio electoral y en el INE, anteriormente Instituto Federal Electoral (IFE).

¿Cuántos funcionarios han renunciado tras la salida de Taddei?

De acuerdo con el comunicado, la Institución reportó 30 bajas por renuncias, hasta el martes 3 de noviembre, desglosado de la siguiente manera:

17 personas de la oficina de la expresidenta , entre ellos, Carlos Daniel Luna Rosas, Jefe de Oficina.

, entre ellos, Carlos Daniel Luna Rosas, Jefe de Oficina. 3 cargos de nivel directivo : José Alberti Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación Social.

: José Alberti Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación Social. 1 baja en la Dirección de Recursos Materiales , Alfonso Burciaga Esparza.

, Alfonso Burciaga Esparza. 1 renuncia del Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva , Juan Manuel Vázquez Barajas.

, Juan Manuel Vázquez Barajas. 2 personas operativas de la oficina de la expresidenta.

de la oficina de la expresidenta. 1 renuncia de Pedro Pablo Chirinos Benítez , Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

, Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 1 renuncia del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos , Dirección Ejecutiva de Administración.

, Dirección Ejecutiva de Administración. 1 renuncia del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular , Dirección Ejecutiva de Administración.

, Dirección Ejecutiva de Administración. 1 renuncia de la Coordinadora de Procesos Registrales , Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 1 renuncia del Encargado de Despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos , Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

, Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Finalmente, 1 renuncia del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Asimismo, añadió que seguirá informando las decisiones que se tomen dentro de la institución, de acuerdo al avance y se encuentre en condiciones comunicarse de manera pública.

¿Por qué renuncio Guadalupe Taddei a la presidencia del INE?

Guadalupe Taddei presentó su renuncia el pasado lunes 26 de octubre, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué. Su baja llega después de ser acusada de presuntos casos de corrupción, conflictos de interés y contratos irregulares.

Actualmente, Blanca Yassahara Cruz García, asumió el cargo de consejera presidenta provisional del Instuto, cuenta con más de diez años de trayectoria en el INE.