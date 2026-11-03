Detienen a “El Patrón” en Ixtapaluca, líder de extorsionadores y homicidas en Morelos

Detenido "El Señor". (SSPC)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor”, en Ixtapaluca, Estado de México.

“El Señor”, es identificado como uno de los líderes de Los Linos y uno de los principales generadores de violencia en Morelos. Esta organización está vinculada con extorsión, homicidios y robo de vehículos, con presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca.

Las autoridades informaron que esta acción da continuidad a la operación del 6 de mayo en Yautepec, donde fueron detenidos ocho integrantes de la misma organización, entre ellos sus hermanos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo. Durante aquella intervención, dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultaron heridos y recibieron atención médica especializada; uno requirió ingreso de urgencia a quirófano.