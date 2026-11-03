Sectur y Correos de México lanzan 500 mil timbres postales dedicados al Día de Muertos

La Secretaría de Turismo (Sectur) y el Servicio Postal Mexicano pusieron en circulación 500 mil estampillas postales conmemorativas del Día de Muertos, bajo el nombre “Siempre hay un motivo para volver donde la memoria florece”, con el propósito de difundir una de las tradiciones más representativas de México dentro y fuera del país.

La presentación fue encabezada por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la directora general de Correos e México, Violeta Abreu Gonzáles, durante una ceremonia realizada en el Patio de Carteros del Palacio Postal, donde también se instaló una ofrenda monumental.

La emisión busca llevar elementos de la cultura mexicana a diferentes destinos nacionales e internacionales, además de reconocer el valor de las tradicioines que forman parte de la identidad del país.

Durante el evento , Josefina Rodríguez Zamora destacó que el Día de Muertos se ha convertido en una celebración de talla internacional y representa una oportunidad para impulsar el turismo, debido al interés que genera entre visitantes nacionales y extranjeros.

La funcionaria explicó que esta festividad también tiene un impacto económico en diferentes sectores, ya que su organización y celebración beneficia a productores del campo, comerciantes, artesanos, restaurantes, transportistas y prestadores de servicios turísticos.

Entre los productos que aumentan su demanda durante esta temporada se encuentran las flores de cempasúchil, frutas y otros insumos utilizados en las ofrendas, además de alimentos tradicionales y artículos artesanales.

Por su parte, Violeta Abreu González señaló que las estampillas postales permiten conservar y compartir las expresiones culturales de México, al viajar por distintos lugares y acercar las tradiciones nacionales a personas de otros países.

La directora general de Correos de México explicó que esta emisión representa una forma de reconocer la relación cultural que los mexicanos mantienen con la memoria de sus seres queridos, mediante elementos como las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, las velas y las flores de cempasúchil.

El diseño de los timbres incluye fotografías, ilustraciones y composición digital, con imágenes relacionadas con la gastronomía y los símbolos característicos del Día de Muertos.

De acuerdo con las autoridades, las 500 mil piezas comenzarán a cicular tanto en territorio nacional como en el extranjero, con la posibilidad de llegar a los 191 países que integran la Unión Postal Universal.

Cada estampilla tendrá un valor facial de 11.50 pesos y podrá adquirirse en la tienda de Palacio Postal, en las más de mil 500 oficinas de Correos de México distribuidas en el país y mediante la plataforma digital CorreosClic.

La emisión también representa una oportunidad para los coleccionstas de filatelia, queines podrán incorporar a sus colecciones una pieza dedicada a una de las celebraciones culturales más conocidas de México.

Sectur y Correos de México buscan aprovechar la distribución postal para promover las tradiciones mexicanas, fortalecer su reconocimiento internacional y mostrar la riqueza cultural que también forma parte de la actividad turística y económica del país.