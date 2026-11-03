El canciller Roberto Velasco viaja a España a la XXX Cumbre Iberoamericana

El canciller Roberto Velasco lleva la representación de México en la XXX Cumbre Iberoamericana (EFE)

Cumbre Iberoamericana — El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, viaja a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará este miércoles y jueves en Madrid, España, y asiste en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya ausencia fue informada por el Gobierno español.

La Cancillería informó que la delegación mexicana buscará impulsar la cooperación en materia de medioambiente y cambio climático, movilidad humana, reducción del riesgo de desastres, educación, igualdad de género, ciencia y tecnología.

México reconoció a la Cumbre Iberoamericana como un espacio para promover el diálogo y la cooperación ante las transformaciones geopolíticas, económicas y sociales.

La Cancillería destaca en un comunicado que México considera la Cumbre Iberoamericana un espacio para promover el diálogo y la cooperación regional, particularmente ante las transformaciones geopolíticas, económicas y sociales que enfrenta el mundo

AGENDA

La agenda de esta edición estará centrada en la inteligencia artificial, la movilidad académica, la respuesta a los desastres naturales y el apoyo al sector de los cuidados, además de la cooperación contra el crimen organizado transnacional y el crecimiento económico.

El encuentro será presidido por el rey Felipe VI y tendrá lugar bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Con la participación de Roberto Velasco, el Gobierno de México mantendrá su presencia en este encuentro internacional.

RESULTADOS

Durante la cita, España presentará los resultados de sus dos años al frente de la Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Iberoamericana y entregará la presidencia a Honduras para el periodo 2026-2028.

La cumbre de Madrid coincide con el 35 aniversario de la primera reunión iberoamericana, celebrada en Guadalajara (México) en 1991, y será la cuarta ocasión en que España acoja este encuentro, después de Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

AUSENCIAS

La ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se suma a las de los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Venezuela, Delcy Rodríguez. La cumbre contará con la presencia de diez jefes de Estado o de Gobierno de los 22 países miembros, entre ellos España como anfitrión, Argentina, Chile, Honduras y Portugal. Pese a las ausencias, el Ejecutivo español destacó que todos los países estarán representados y recordó que en la anterior cumbre, celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024, únicamente participaron tres jefes de Estado.

La Crónica de Hoy 2026