El deslinde de Andy: ahora acusa al FBI de querer implicarlo junto a AMLO en el caso del huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán (Mario Jasso)

Envuelto en una serie de señalamientos desde hace meses, Andrés Manuel López Beltrán, aspirante de Morena a una diputación federal por el sexto distrito de Tabasco, negó tener relación con las empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio, cuyo nombre ha surgido en audios y reportes que lo vinculan con presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, contrabando y huachicol fiscal.

López Beltrán se deslindó de Amílcar y de cualquier delito relacionado con el huachicol fiscal, así como de cualquier vínculo con una presunta red de contrabando de combustibles, como se ha señalado respecto del empresario tabasqueño, quien abandonó el país y, después de ser ubicado en Lugano, Suiza, ahora se desconoce su paradero.

“Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios, prestanombres, o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos. Nunca jamás han podido presentar una sola prueba; todo es nada más tirarnos lodo”, aseveró.

Mediante un video difundido en sus redes sociales desde Tabasco, Andy López Beltrán insistió en deslindarse de los señalamientos que lo vinculan con el huachicol fiscal.

“No tengo nada que ver con dichos delitos en los cuales perversamente me quieren inmiscuir”, afirmó.

Incluso atribuyó esos señalamientos a lo que llamó una estrategia de guerra sucia basada en mentiras, supuestos y difamaciones en su contra.

Andy admite que conoció a Amílcar Olán, pero asegura que nunca hicieron negocios

López Beltrán reconoció que conoció a Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, cuando éste se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

“La relación se dio por amigos en común y porque su esposa estudió conmigo en la escuela primaria”, explicó.

Recordó que desde el 22 de julio de 2024 había emitido un posicionamiento para negar que él o su familia recomendaran a personas o empresas para obtener contratos o recursos públicos de instituciones gubernamentales.

“No tengo nada que ver con dichos delitos, en los cuales perversamente me quieren inmiscuir. Nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido sumisos si lo hubiéramos sabido”, recalcó.

Rechaza contacto con Marina y acusa al FBI de buscar involucrarlo en el caso

López Beltrán también rechazó haber sostenido conversaciones con funcionarios de la Secretaría de Marina, ya fuera personalmente, por teléfono o por cualquier otra vía, para intervenir en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, como se ha mencionado tras la detención del contraalmirante en retiro Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires, Argentina, acusado por el gobierno mexicano de formar parte de una red de huachicol fiscal.

El hijo de López Obrador acusó que agentes estadounidenses del FBI le habrían ofrecido protección e inmunidad a Farías Laguna, así como a su familia, a cambio de colaborar para involucrarlo a él y a su padre en estos hechos.

“Quien me menciona, y además lo hace aceptando que no tiene ninguna prueba, fue detenido en Argentina y hasta allá fueron agentes estadounidenses del FBI para ofrecerle protección e inmunidad a él y a su familia”, acusó.

López Beltrán denuncia una campaña de calumnias y asegura que no se doblará

López Beltrán denunció una campaña mediática de calumnias en su contra con el objetivo de afectar su imagen pública y la de su padre, y atribuyó el origen de esos ataques a quienes —según dijo— ejercían el poder antes de 2018, a quienes calificó como la oligarquía y la mafia del poder.

“No les tenemos miedo, no nos vamos a doblar, no claudicaremos y, mientras tengamos la dicha de estar vivos, continuaremos luchando por nuestros ideales y nuestros principios”, recalcó.