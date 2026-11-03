Fideicomiso AICM Fideicomiso del AICM realizó pago total de notas preferentes por 565.9 mdd. La amortización total de las notas preferentes garantizadas 4.250% con vencimiento en 2026, redujo el saldo total de la deuda se redujo a 3,152 millones de dólares (Galo Cañas Rodríguez/Galo Cañas Rodríguez)

El Fideicomiso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Fideicomiso MEXCAT), resaltó el pago total de las Notas Preferentes Garantizadas 4.250% con vencimiento en 2026 (Bono 2026), por un monto de 565.9 millones de dólares.

Con ello, se llevó a cabo la amortización total de las notas preferentes garantizadas 4.250% con vencimiento en 2026.

Dicha amortización se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre, con lo que el saldo total de la deuda se redujo a 3,152 millones de dólares, con lo que luego de dicha operación, permanecen en circulación tres Notas Preferentes Garantizadas.

En este sentido, se advirtió que el cumplimiento de los compromisos asociados al Bono 2026 se llevó a cabo sin afectar las finanzas ni el desempeño operativo del Aeropuerto, al tiempo que la gestión de los flujos de la TUA permitió optimizar su aprovechamiento y contribuir al financiamiento de las obras de remodelación, correspondientes a su primera y segunda etapa.

Se enfatizó que lo anterior fue posible gracias a las acciones implementadas para fortalecer los flujos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y el patrimonio del Fideicomiso MEXCAT, entre las que destacan: la recuperación del número de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de la pandemia por COVID–19, con una tasa de crecimiento anual promedio del 4% durante el periodo 2021-2025.

Asimismo, las autorizaciones otorgadas en 2025 y 2026 para incrementar la capacidad operativa al pasar de 43 a 46 operaciones por hora.

Aunado a lo anterior, se enfatizó la apreciación del tipo de cambio, que contribuyó favorablemente a los flujos excedentes de la TUA destinados a complementar el pago del Bono 2026, lo que permitió mitigar los riesgos asociados a la volatilidad cambiaria, así como la gestión de los flujos de la TUA orientada a optimizar su aprovechamiento y su aplicación al cumplimiento de los compromisos financieros.

Es importante destacar el acompañamiento, la coordinación y el monitoreo permanente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya participación contribuyó al cumplimiento oportuno de este compromiso.

El Fideicomiso MEXCAT resaltó que continuará trabajando para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Documentos de la Deuda correspondientes a las Notas que permanecen en circulación, manteniéndose la estructura de garantía correspondiente.