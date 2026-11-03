Frente Frío 4 en México: Pronóstico del clima y estados afectados este 3 de noviembre

Frente Frío 4 Este martes interactuará con la vaguada atmosférica. (cuartoscuro)

El Frente Frío 4 provocará lluvias y temperaturas extremas este martes 3 de noviembre.

¿Cómo será el clima para este martes 3 de noviembre con el Frente Frío 4?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre los efectos que tendrá el paso del Frente Frío número 4 este martes 3 de noviembre.

El frente frío interactuará con una vaguada atmosférica que se localiza en los niveles medios y altos de la atmósfera, produciendo mayor nubosidad. Esto resultará en lluvias, rachas de viento y, en general, variaciones en el clima a lo largo de la República.

Habrá chubascos con acumulaciones de entre 5 a 25 milímetros en Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. De igual manera prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla y Querétaro.

Baja California, Chihuahua y Durango registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las sierras, mientras que en zonas montañosas de Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Veracruz se pronostican de 0 a 5 grados.

Por otro lado, se registrarán temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius en Chiapas, Guerrero, Michoacán. Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas. También se encontrarán entre los 30 y 35 grados en el Colima, occidente de Durango, Jalisco, Nayarit, oriente de Nuevo León y San Luis Potosí.

En cuanto a vientos, se esperan ráfagas de hasta 30 y 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, con vientos sostenidos de entre 10 y 20 kilómetros.