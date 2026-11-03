GAFI revisó avances de México en el combate al lavado de dinero

Imagen del 2023 de una sesión del GAFI en Argentina (Archivo)

Evaluación contra lavado de dinero — El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que encabeza la acción mundial para combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación de armas, concluyó su evaluación en México sobre las acciones y avances contra estos delitos, por lo que será hasta el próximo 17 de diciembre cuando se conozcan los resultados de esta revisión.

La revisión del GAFI, entre creado en 1989, con sede en París y con 200 países miembros, comenzó en México el pasado 30 de octubre e incluyó la inspección de cumplimiento técnico y efectividad de las medidas adoptadas para prevenir y combatir el lavado de dinero. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), esta inspección “refleja los esfuerzos del Estado mexicano para fortalecer el combate al lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero”.

INFORMACIÓN

La dependencia resaltó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) coordinó los trabajos y reunió la información y evidencias técnicas para acreditar los avances de México ante el organismo internacional en el combate a este delito.

Hacienda refiere que la evaluación requirió la colaboración de instituciones públicas, los sectores financiero y no financiero y la Iniciativa Privada.

En esta inspección participaron el Banco de México (Banxico), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

ANTECEDENTE

La evaluación tiene como antecedente los señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, que en junio de 2025 identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “preocupación principal por lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides” y ordenó restringir determinadas transferencias, provocando que se disolvieran del sistema financiero mexicano.

En febrero, tras la plenaria celebrada en Ciudad de México, la entonces presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, también advirtió que el fraude se había convertido en apenas dos años en la principal amenaza global.

“La epidemia de fraude está creciendo en tamaño, escala y alcance”, afirmó, al tiempo que alertó que figuraba entre los tres principales riesgos del 90 % de los países supervisados por el organismo.

En tanto, en México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que las reclamaciones por posible fraude en la banca aumentaron un 18 % interanual entre enero y mayo de 2026, y anunció un convenio con el Servicio de Protección Bancaria para intercambiar información e identificar patrones delictivos. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026