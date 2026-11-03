Gobierno mexicano buscará apoyar a niña chiapaneca que creó dispositivo para calentar agua y reducir desperdicio

Se anunció que el gobierno mexicano busca apoyar a una joven Chiapaneca que desarrolló un dispositivo para calentar agua y evitar su desperdicio, luego de que el proyecto se difundiera ampliamente en redes sociales.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que conoció el caso mediante un video publicado por un creador de contenido, en el que la joven solicitaba la oportunidad de reunirse con ella para presentar su invento.

Sheinbaum señaló que recibió varios mensajes para dar seguimiento a la petición y respondió públicamente que tenía interés en conocer a la estudiante y busca la manera de apoyarla.

La presidenta indicó que el objetivo no será únicamente reconocer el trabajo de la joven, sino también encontrar mecanismos para que su proyecto pueda desarrollarse y tenga mayores oportunidades de aplicación.

En este sentido, anunció que el próximo 10 de noviembre recibirá en Palacio Nacional a niñas, niños y jóvenes mexicanos que han obtenido reconocimientos en concursos internacionales de matemáticas, ciencia y otras disciplinas.

Explicó que durante este encuentro buscará conocer sus proyectos, escuchar sus necesidades y revisar de qué manera el Gobierno federal puede contribuir a que continúen desarrollando sus inventos.

La mandataria señaló que uno de los objetivos es brindar apoyo a quienes representan a México en competencias internacionales, principalmente para que cuenten con recursos y condiciones que les permitan participar en estos encuentros.

También destacó la importancia de impulsar los proyectos científicos y tecnológicos para que no se queden solamente como inventos individuales o escolares, sino que puedan avanzar hacia nuevas etapas de desarrollo.

Como ejemplo, mencionó el caso de otra joven que creó un dispositivo capaz de apagar incendios mediante ondas de sonido, proyecto que también fue considerado para participar en el encuentro del 10 de noviembre.

Sheinbaum destacó que existen muchos estudiantes mexicanos que han obtenido reconocimientos en diferentes disciplinas, incluso provenientes de escuelas públicas, por lo que consideró necesario generar oportunidades para que sus conocimientos puedan aprovecharse.

Asimismo, invitó a otros jóvenes que hayan ganado concursos internacionales o desarrollado proyectos innovadores y que todavía no hayan sido contactados por el Gobierno federal, a comunicarse mediante las redes sociales para que puedan ser considerados.

Al ser cuestionada sobre el mensaje que daría a las nuevas generaciones de científicos e inventores, la presidenta señaló que su administración buscará apoyarlos y establecer comunicación directa para conocer qué necesitan y cómo pueden contribuir a sus proyectos.

La mandataria reiteró que el talento de niñas, niños y jóvenes debe contar con oportunidades para continuar creciendo, además de recibir respaldo para que sus inventos puedan convertirse en propuestas con mayores alcances.

Finalmente, indicó que durante la reunión del 10 de noviembre se buscará establecer mecanismos de apoyo para los participantes y conocer sus propuestas, con la intención de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de México.